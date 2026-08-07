איראן בתגובה ראשונה להסכם ההגנה של סעודיה, טורקיה ופקיסטן

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

תגובה ראשונה: שעות אחרי חתימת הסכם ההגנה של סעודיה, טורקיה ופקיסטן, חבר הפרלמנט האיראני איברהים רזאי הגיב כעת (שישי) למהלך, כשבדבריו לעג לסעודיה ושלח מסר מאיים ליורש העצר מוחמד בן סלמאן.

"הסעודים צריכים לדעת שהסכם על הנייר עם טורקיה ופקיסטן לא יביא להם ביטחון, בדיוק כפי ששנים של הישענות חד-צדדית על האמריקאים לא הביאו להם ביטחון" כתב רזאי ברשתות החברתיות. עוד פנה לסעודים באיום: "תשנו את המדיניות שלכם, כדי שלא תצטרכו להתחנן לאחרים שיספקו לכם ביטחון".

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כאמור, סעודיה, טורקיה, ופקיסטן חתמו היום (שישי) על הסכם הגנה שמעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין המעצמות המוסלמיות - וקובע כי כל מתקפה על אחת מהן תחשב כמתקפה על כל שלושת המדינות. ההסכם נחתם על רקע החשש הגובר של סעודיה מתקיפה של איראן נגדה, וגם האפשרות של עימות בין ישראל לטורקיה.

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן וראש ממשלת פקיסטאן שבאז שריף חתמו על ההסכם בטקס מיוחד שנערך במכה. במשרד החוץ הפקיסטני אמרו כי "ההסכם נועד לחזק את ההרתעה הקולקטיבית מפני כל פעולת תוקפנות, וקובע כי כל מתקפה מזוינת נגד אחת משלוש המדינות תיחשב כמתקפה נגד כולן".

בנוסף, ההסכם מציג שיפור להיבטי שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות, אשר יכלול שיתוף מודיעין ומידע טכנולוגי. לפי ההערכות, ההסכם יוביל גם לתרגילים צבאיים משותפים בקרוב.