הקינוח הכי קל לשבת: כוסות לוטוס מושלמות ב-10 דקות

קינוח לוטוס ( צילום: AI )

אם אתם רוצים לסיים את ארוחת השבת עם קינוח מרשים שלא דורש אפייה או שעות במטבח, כוסות הלוטוס האלה הן בדיוק מה שאתם צריכים. הן עשירות, קרמיות, יפות להגשה ומוכנות תוך דקות ספורות.