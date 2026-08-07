הקינוח הכי קל לשבת: כוסות לוטוס מושלמות ב-10 דקות

אם אתם רוצים לסיים את ארוחת השבת עם קינוח מרשים שלא דורש אפייה או שעות במטבח, כוסות הלוטוס האלה הן בדיוק מה שאתם צריכים. הן עשירות, קרמיות, יפות להגשה ומוכנות תוך דקות ספורות.
מצרכים (ל-6 כוסות)
- 250 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה
- 250 גרם גבינת מסקרפונה או גבינת שמנת
- 3 כפות ממרח לוטוס
- 3 כפות אבקת סוכר
- כפית תמצית וניל
- כ-12 עוגיות לוטוס
- עוד מעט ממרח לוטוס לקישוט
אופן ההכנה
- מקציפים את השמנת המתוקה עד לקבלת קצפת יציבה.
- בקערה נפרדת מערבבים את המסקרפונה, ממרח הלוטוס, אבקת הסוכר ותמצית הווניל.
- מקפלים בעדינות את הקצפת לתערובת עד שמתקבל קרם אחיד ואוורירי.
- שוברים את עוגיות הלוטוס לפירורים גסים.
- מרכיבים בכוסות שכבה של פירורי עוגיות, שכבת קרם, עוד מעט פירורים ושוב קרם.
- ממיסים מעט ממרח לוטוס במיקרוגל כ-10 שניות, מזלפים מעל כל כוס ומקשטים בחצי עוגיית לוטוס.
טיפ קטן
הכניסו את הכוסות למקרר לשעה-שעתיים לפני ההגשה. הקרם יתייצב, הטעמים יתמזגו והקינוח יהיה אפילו טעים יותר.