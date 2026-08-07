20 דקות ויש ארוחת ערב: סלט העוף המושלם למוצאי שבת

סלט עוף ( צילום: AI )

אחרי ארוחות השבת העשירות, לא תמיד מתחשק לחזור למטבח ולהכין עוד ארוחה כבדה. בדיוק בשביל זה סלט העוף הזה הוא הבחירה המושלמת - קליל, צבעוני, מלא בחלבון ובירקות טריים, ומוכן במהירות.