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מתכון מומלץ

20 דקות ויש ארוחת ערב: סלט העוף המושלם למוצאי שבת

מחפשים רעיון לארוחת ערב קלילה למוצאי שבת? סלט עוף עסיסי עם ירקות טריים, אבוקדו ורוטב דבש-חרדל יעניק לכם ארוחה טעימה, משביעה ומהירה להכנה - מושלמת לסיום סוף השבוע

07.08.26
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סלט עוף (צילום: AI)

אחרי ארוחות השבת העשירות, לא תמיד מתחשק לחזור למטבח ולהכין עוד ארוחה כבדה. בדיוק בשביל זה סלט העוף הזה הוא הבחירה המושלמת - קליל, צבעוני, מלא בחלבון ובירקות טריים, ומוכן במהירות.

מצרכים (ל-2-3 מנות)

  • 2 חזות עוף
  • כף שמן זית
  • כפית פפריקה מתוקה
  • מלח ופלפל שחור
  • לב חסה קצוץ
  • 2 מלפפונים
  • 10 עגבניות שרי חצויות
  • חצי בצל סגול פרוס דק
  • אבוקדו אחד חתוך לקוביות
  • חופן אגוזי מלך או שקדים קלויים

לרוטב

  • 2 כפות שמן זית
  • כף חרדל
  • כף דבש
  • כף מיץ לימון
  • מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה

  1. מתבלים את חזות העוף בשמן זית, פפריקה, מלח ופלפל.
  2. צולים במחבת חמה כ-5-6 דקות מכל צד, עד שהעוף מוכן, ומניחים לו לנוח כמה דקות לפני שפורסים לרצועות.
  3. בקערה גדולה מערבבים את החסה, המלפפונים, עגבניות השרי, הבצל והאבוקדו. טורפים יחד את כל חומרי הרוטב ויוצקים על הסלט.
  4. מוסיפים את רצועות העוף, מפזרים אגוזים, ומגישים מיד.

בתיאבון!

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