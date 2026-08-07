20 דקות ויש ארוחת ערב: סלט העוף המושלם למוצאי שבת

אחרי ארוחות השבת העשירות, לא תמיד מתחשק לחזור למטבח ולהכין עוד ארוחה כבדה. בדיוק בשביל זה סלט העוף הזה הוא הבחירה המושלמת - קליל, צבעוני, מלא בחלבון ובירקות טריים, ומוכן במהירות.
מצרכים (ל-2-3 מנות)
- 2 חזות עוף
- כף שמן זית
- כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור
- לב חסה קצוץ
- 2 מלפפונים
- 10 עגבניות שרי חצויות
- חצי בצל סגול פרוס דק
- אבוקדו אחד חתוך לקוביות
- חופן אגוזי מלך או שקדים קלויים
לרוטב
- 2 כפות שמן זית
- כף חרדל
- כף דבש
- כף מיץ לימון
- מלח ופלפל לפי הטעם
אופן ההכנה
- מתבלים את חזות העוף בשמן זית, פפריקה, מלח ופלפל.
- צולים במחבת חמה כ-5-6 דקות מכל צד, עד שהעוף מוכן, ומניחים לו לנוח כמה דקות לפני שפורסים לרצועות.
- בקערה גדולה מערבבים את החסה, המלפפונים, עגבניות השרי, הבצל והאבוקדו. טורפים יחד את כל חומרי הרוטב ויוצקים על הסלט.
- מוסיפים את רצועות העוף, מפזרים אגוזים, ומגישים מיד.