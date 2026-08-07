גבר בן 30 במצב אנוש אחרי שרכבו התנגש בגדר בירושלים

תאונת דרכים קשה נוספת: גבר בן 30 נפצע באורח אנוש אחרי שהתנגש עם רכבו בגבר ברחוב אדוניהו בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, כשהוא סובל מחבלות בראש ובחזה.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א אלי ריימונד סיפר כי "ראינו את הפצוע כשהוא נלכד מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

פראמדיק 'צוות הצלה' קובי מנדלסון והחובשים פיני קריגר ושלומי פרידמן הוסיפו כי "כשהגענו למקום ראינו נהג רכב פרטי, גבר כבן 30 מוטל על הכביש מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה עם חבלות קשות בראש ובחזה, לאחר שככה"נ נפגע כתוצאה מרכבו שהתדרדר עליו. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד״א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב והנשמות והוא פונה במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה הר הצופים בעיר".

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות התאונה, כשבוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים בדרכם למקום.