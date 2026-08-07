האם ישראל תשלם את המחיר? זו שיטת ההצבעה החדשה באירוויזיון

נועם בתן בשיחה עם הנשיא ( מתוך הסרטון של כאן 11 )

אחרי הסערה שעוררה שיטת ההצבעה באירוויזיון 2026, נראה שבאיגוד השידור האירופי (EBU) בוחנים דרכים למנוע מקרים דומים בעתיד. במסגרת אירוויזיון אסיה, שייערך לראשונה השנה, תיושם שיטת הצבעה חדשה, וכעת נשקלת האפשרות לאמץ אותה גם בתחרות האירופית.

מה עומד להשתנות? על פי המודל החדש, הצופים לא יוכלו להעניק את כל הקולות שלהם למדינה אחת בלבד. במקום זאת, הם יחויבו לחלק את ההצבעות שלהם בין לפחות שלושה מתמודדים שונים. ב-EBU מקווים שהשינוי יסייע להפחית הצבעות פוליטיות והצבעות מאורגנות, ויעודד את הקהל להצביע בעיקר על סמך השירים והביצועים.

נועם בתן באירוויזיון ( באדיבות כאן 11 )

בעקבות סערת הקמפיין הישראלי

המהלך מגיע בעקבות הדיון שהתעורר לאחר אירוויזיון 2026, ובמרכזו גם קמפיין ההצבעות של המשלחת הישראלית. במהלך התחרות קרא תאגיד השידור הישראלי לצופים להעניק את כל עשר ההצבעות האפשריות לנציגת ישראל, נועם בתן. בעקבות הקמפיין דרש ה-EBU להסיר את הסרטונים, ובארגון החלו לבחון שינויים אפשריים במנגנון ההצבעה כדי לצמצם את השפעתם של קמפיינים דומים בעתיד.

בדרך גם לאירוויזיון?

לאחר התחרות נערך דיון בנושא באסיפה הכללית של ה-EBU, שם עלו מספר הצעות לשינויים במנגנון ההצבעה. אחת מהן היא המודל החדש, המזכיר את שיטת ההצבעה הנהוגה באירוויזיון הילדים, שבו הקולות מפוזרים בין כמה מתמודדים ולא מתרכזים במדינה אחת.

בשלב זה השינוי צפוי להיכנס לתוקף באירוויזיון אסיה בלבד, אך אם יתברר שהוא אכן משיג את מטרתו ומפחית את השפעתן של הצבעות פוליטיות, ייתכן שבעתיד יאומץ גם באירוויזיון האירופי.