אירוע חריג: 4 אנשים נסחפו לעומק הכנרת על מזרן מתנפח

אילוסטרציה. למצולמים אין קשר לכתבה ( מיכאל גלעדי/פלאש 90 )

בשיא חופשת הקיץ: ארבעה בני אדם נסחפו לעומק הכנרת כשהם היו על מזרן מתנפח, וחולצו על ידי צוותי מד"א. בתום החילוץ, חובשים ופקאמדיקים העניקו טיפול רפואי לשניים מהם שסבלו מהתייבשות. לאחר שמצבם השתפר, הם לא נזקקו לפינוי לבית החולים. לפי מד"א, הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במרחב ירדן בשעה 13:49 בצהריים. פראמדיק מד"א אייל דוידזון סיפר כי "קיבלנו דיווח על 4 גברים שנסחפו לעומק הכנרת כשהיו על מזרן מתנפח. עובר אורח שביצע פעילות ספורט ימית באזור זיהה את המצב ודיווח על האירוע".

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"הגענו עד אליהם עם סירת טיפול הנמרץ של מד"א וביצענו בדיקות רפואיות. 2 מן הגברים סבלו מהתייבשות" הוסיף דוידזון. "הענקנו להם טיפול ראשוני בנוזלים בסירה בדרך חזרה לחוף חוקוק, ולאחר שמצבם של השניים השתפר, הם לא נזקקו לפינוי לבית החולים".