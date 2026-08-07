"בואו נשחזר את השחרור שלנו": התצפיתניות הפכו את השבי לטרנד בטיקטוק

דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, נעמה לוי ואגם ברגר, ששוחררו משבי חמאס לפני כשנה וחצי, מטיילות בימים אלה יחד בברזיל. בין כל הנופים המדהימים והחוויות, הן העלו לטיקטוק סרטון אחד קטן שהצליח לרגש אלפי גולשים.
"בואו נשחזר את השחרור שלנו"
כבר בתחילת הסרטון דניאלה אומרת: "יאללה, בואו נעשה סרטון שבו אנחנו מחקות את השחרור שלנו". משם הן משתתפות בטרנד הרחפן הפופולרי, שבו מצלמים את הנוף המרהיב מלמעלה לצלילי שיר מוכר - אבל עם טוויסט שרק מי שמכיר את הסיפור שלהן יכול להבין.
בתחילת הסרטון אפשר לראות את שלוש מהן הולכות יחד ונעמדות בשורה, בדיוק באופן שמזכיר את הרגע שבו עלו לבמה במהלך טקס השחרור שערך חמאס. גם סדר הכניסה נשמר: דניאלה גלבוע, קרינה ארייב ונעמה לוי עומדות כבר בתחילת הסרטון, ואילו אגם ברגר מצטרפת רק כמה שניות לאחר מכן - בדיוק כפי ששוחררה חמישה ימים אחרי חברותיה.
אותו טרנד - עם משמעות אחרת
הטרנד עצמו מוכר מאוד בטיקטוק, במיוחד בקרב מטיילים בדרום אמריקה. המשתתפים עומדים יחד, הרחפן מתרחק לאט וחושף את הנוף המרהיב שמסביב לצלילי שיר מוכר. אלא שהפעם, ארבע התצפיתניות נתנו לטרנד משמעות אישית במיוחד, כשהשתמשו בו כדי לשחזר את רגעי השחרור שלהן.
הסרטון מתייחס לרגע שבו החטופות נאלצו לעמוד על הבמה שהקים חמאס במסגרת טקס השחרור, רגע שנחרט בזיכרון של מדינה שלמה והפך לסמל של מופע התעמולה שערך הארגון.
הפעם - בחיוך
אבל הפעם, במקום רגע של פחד וחוסר ודאות, הן בחרו להפוך את הזיכרון למשהו אחר לגמרי. על רקע הנופים של ברזיל ובאווירת חופשה, הן השתמשו בטרנד הטיקטוק כדי לצחוק יחד על הסיטואציה שעברו. אחרי כל מה שחוו, לראות אותן עומדות שם, מחייכות, נהנות ומרשות לעצמן להפוך את אותו רגע כואב לבדיחה פרטית ביניהן - זה כנראה החלק הכי יפה בכל הסרטון.