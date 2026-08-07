סמוטריץ' טוען: "לא ידעתי על משמעות ההסכם בעזה"

עימות נרשם בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני שנערך אמש (חמישי), במהלכו דנו השרים בהחלטת הקבינט להכניס כוח ייצוב בין-לאומי לרצועת עזה, כחלק מתוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ. ההחלטה התקבלה באישורם של שרי הקבינט, כולל שרי הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳ ואורית סטרוק, ומתנגד אחד - השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בפתח הדיון אמר מזכיר הממשלה כי האמריקנים קידמו תוכנית ורצו נסיגה, הפסקה של הסיכולים ולהכניס את הכוח הבינלאומי. השרה סטרוק תקפה את ההחלטה, שהצביעה בעדה, בטענה כי ״אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה לפני שבועיים״. בתגובה, השר זאב אלקין אמר לסטרוק כי את אישרת את זה, בצלאל הצביע בעד החסינות וברגע שנתת להם חסינות אז הם יכולים לפעול״.

בשלב זה מזכיר הממשלה הבהיר כי "עדיין לא חתמנו על ההסכם". סמוטריץ', שדרש את הדיון החוזר על ההסכם, הדגיש כי "לא ידעתי על המשמעות של ההסכם". אלקין הגיב במתקפה משלו: "מה אתה משחק אותה, היה בחומר". סמוטריץ' השיב כי "במסמך היה כתוב שחמאס יפרז את הנשק".