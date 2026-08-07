בצל החשש מאיראן: 3 המעצמות המוסלמיות חתמו על הסכם הגנה

אירוע דרמטי: סעודיה, טורקיה, ופקיסטן חתמו היום (שישי) על הסכם הגנה שמעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין המעצמות המוסלמיות - וקובע כי כל מתקפה על אחת מהן תחשב כמתקפה על כל שלושת המדינות. ההסכם נחתם על רקע החשש הגובר של סעודיה מתקיפה של איראן נגדה, וגם האפשרות של עימות בין ישראל לטורקיה.

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן וראש ממשלת פקיסטאן שבאז שריף חתמו על ההסכם בטקס מיוחד שנערך במכה. במשרד החוץ הפקיסטני אמרו כי "ההסכם נועד לחזק את ההרתעה הקולקטיבית מפני כל פעולת תוקפנות, וקובע כי כל מתקפה מזוינת נגד אחת משלוש המדינות תיחשב כמתקפה נגד כולן".

בנוסף, ההסכם מציג שיפור להיבטי שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות, אשר יכלול שיתוף מודיעין ומידע טכנולוגי. לפי ההערכות, ההסכם יוביל גם לתרגילים צבאיים משותפים בקרוב.

גורם טורקי אמר לרשת רויטרס כי ההסכם הגנתי ולא מכוון נגד מדינה מסויימת, וכן הבהיר כי ההסכם לא מבטל או מחליף הסכמים קיימים של המדינות - בראשן מחוייבויותיה של טורקיה כחברה בארגון נאט"ו. לטענתו, מדינות נוספות באזור יוכלו להצטרף בעתיד להסכם.