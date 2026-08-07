דיווח באיראן: מוג'תבא חמינאי במצב קריטי

מוג'תבא ח'אמנאי ( סוכנות הידיעות האיראנית )

שמועות על הידרדרות חמורה במצבו הבריאותי של המנהיג העליון באיראן, מוג'תבא חמינאי, נפוצות בצמרת המשטר, כך דווח היום (שישי) באתר IranWire מפי שני מקורות המקורבים לממשלו של הנשיא מסעוד פזשכיאן.

לפי שני המקורות, מוג'תבא חמינאי לא נפגש עם אף אחד מחברי הקבינט האיראני מאז המתקפה האמריקנית על מתחם המנהיג העליון ב-28 בפברואר. באותה מתקפה נהרגו אביו ובני משפחה נוספים. המקורות הדגישו כי בתוך הדרגים הגבוהים ביותר במשטר האיראני מופצות שמועות שלפיהן מצבו של חמינאי קריטי במיוחד וכי הוא עלול למות בכל רגע. עם זאת, בדיווח לא הוצג אישור רשמי למצבו הרפואי ולא פורסמו מסמכים רפואיים התומכים בטענות.

מאז שמוג'תבא חמינאי קיבל עליו את הנהגת איראן, הוא לא הופיע בפומבי ולא נשא נאומים. כלי התקשורת הרשמיים במדינה פרסמו רק מספר קטן של מכתבים שיוחסו לו, אך לא תיעוד מצולם או הופעה פומבית שלו.

היעדרותו המתמשכת מהמרחב הציבורי, לצד העובדה שחברי הממשלה לא נפגשו עמו, הגבירה את הספקולציות בנוגע למצבו הבריאותי ואף בשאלת הישרדותו של מי שמוגדר בדיווח כמנהיגה העליון השלישי של הרפובליקה האסלאמית.

אחד המקורות, שהוגדר כמקורב לקבינט של פזשכיאן, אישר כי עד כה אף אחד מחברי הממשלה לא נפגש עם חמינאי. לדבריו, מצבו הגופני של המנהיג האיראני קשה.

"לא נופתע אם נשמע בקרוב על מותו", אמר המקור ל-IranWire. גם אמירה זו נמסרה בעילום שם ולא קיבלה אישור מגורם איראני רשמי.

בשלב זה לא נמסרה מטעם השלטונות בטהרן התייחסות לטענות או הסבר להיעדרותו של חמינאי. על פי הדיווח, המידע המוגבל שמפרסמות הרשויות ממשיך להזין את השמועות בתוך צמרת המשטר בנוגע למצבו.