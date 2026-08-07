"זה תהליך של הונאה נגדנו": אזהרת ראש השב"כ בקבינט

ראש השב"כ דוד זיני ( דור פזואלו )

ראש השב"כ דוד זיני הזהיר אמש (חמישי) במהלך דיון הקבינט המדיני-ביטחוני מפני מפת הדרכים שמקדמת מועצת השלום ברצועת עזה, כך חשף לראשונה אמיר אטינגר ב-ynet. לפי מקורות שנכחו בדיון, זיני טען כי חמאס רואה במתווה דרך לעכב פעולה ישראלית נגדו עד לאחר הבחירות.

לפי הדברים שיוחסו לראש השב"כ, משמעות הביטוי היא שבחמאס רואים במפת הדרכים ניצחון מדיני על ישראל. זיני ביקש להזהיר את השרים מפני האופן שבו הארגון מפרש את המהלך ומהאפשרות שהוא מנצל את התהליך כדי לעכב פעולה ישראלית נגדו. זיני התייחס גם להסכמתו לכאורה של חמאס להתפרק מנשקו במסגרת התוכנית. לדבריו, מדובר ב"תהליך של הונאה נגדנו", שנועד לאפשר לארגון למשוך זמן ולא בהכרח להתקדם לעבר פירוק אמיתי של יכולותיו.

עוד באותו נושא הלם במערכת הבטחון: זה הנהג שהכניס סיוע הומניטרי לעזה חדשות סרוגים

ראש השב"כ הסביר כי בחמאס מעריכים שישראל לא תפעל נגד הארגון בתקופה הקרובה, מתוך מחשבה שההכרעה תידחה עד לאחר הבחירות. בהתאם לכך, הוא הציג בפני חברי הקבינט את החשש שהארגון משתמש במגעים המדיניים ובמפת הדרכים כדי למנוע תקיפות ולשמר את כוחו.

בעקבות הדברים, שרים בקבינט דרשו מראש הממשלה בנימין נתניהו שלא להסכים למתווה במתכונתו הנוכחית. הם קראו לחדש את מדיניות החיסולים ברצועת עזה ולדחות את הדרישה להפוגה של 14 ימים.

דרישת ההפוגה הועלתה מצד ארצות הברית ומועצת השלום כחלק מהניסיון לקדם את מפת הדרכים. מנגד, השרים שהביעו התנגדות טענו כי הפסקת הפעילות בתקופה זו עלולה להעניק לחמאס את פרק הזמן שהוא מבקש להשיג.

הדיון בקבינט התמקד בשאלה כיצד ישראל צריכה להתייחס להסכמת חמאס למתווה ולפירוק מנשק, לנוכח הערכת ראש השב"כ כי מדובר בניסיון למשוך זמן. בשלב זה לא נמסרה החלטתו של נתניהו בנוגע לדרישות שהעלו השרים.