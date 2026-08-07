לאחר הסערה סביב התזונה: זו העוגה של ידין גלמן ליום הולדת בנו

ידין גלמן ( צילום: אינסטגרם )

אם מישהו חשב שידין גלמן ירכך את הגישה שלו בכל הנוגע לתזונה של בנו - כנראה שהוא טעה. לכבוד יום הולדתו השני של הפעוט בגן, גלמן ואדוה דדון בחרו להביא עוגת גזר ומייפל ללא תוספת סוכר, כזו שמתאימה בדיוק לתפריט שעליו הם מקפידים.

מי שציפה לעוגת שוקולד צבעונית או לממתקים שמאפיינים בדרך כלל חגיגות בגן, קיבל במקום עוגה בריאה יותר, עם קצפת משמנת מתוקה וללא סוכר מעובד.

ידין גלמן ובנו ( חשבון האינסטגרם של ידין גלמן )

הסערה שלא ממש שככה

זו לא הפעם הראשונה שהבחירות התזונתיות של גלמן מעוררות עניין. לפני כמה חודשים הוא חשף כי בנו אינו אוכל סוכר לבן או קמח לבן, ואף סיפר שבכל יום הולדת בגן הוא דואג לשלוח איתו עוגה חלופית, כדי שלא יאכל מהכיבוד שמוגש לשאר הילדים.

החשיפה עוררה לא מעט תגובות. היו מי שהחמיאו למשמעת ולהשקעה באורח חיים בריא כבר מגיל צעיר, אבל לא מעט גולשים תהו האם ההקפדה הזו לא הולכת צעד אחד רחוק מדי.

העוגה ששיתף כעת מוכיחה שלפחות מבחינת גלמן, גם יום הולדת הוא לא סיבה לעשות הנחות. ואם לשפוט לפי התגובות ברשת, נראה שגם הפעם - הבחירה הזו ממשיכה לעורר דיון.