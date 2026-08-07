ענקית האופנה מסתבכת: התגובה על מידות גדולות שעוררה סערה

הגיעי בזמן הנכון ואל תחששי מבגדים בזול לעונה הבאה ( שטארסטוק )

אחרי כמעט שנתיים שבהן המותג לא היה פעיל, רשת האופנה עדיקה עושה קאמבק ומנסה להחזיר לעצמה את המקום שהיה לה כאחד ממותגי האופנה האהובים בישראל. בשבועות האחרונים נבנה סביב החזרה באזז גדול, כשברקע נחשף כי הזמרת אודיה תוביל את הקמפיין החדש של המותג.

אבל לצד ההתרגשות מהקאמבק, דווקא הפעילות של עמוד הסושיאל החדש של עדיקה היא זו שמושכת את מירב תשומת הלב. מאז שהעמוד חזר לפעילות, הוא מגיב ללא מעט גולשים ומשאיר תגובות שנונות והומוריסטיות. במקביל, ברשת החלו להעלות השערות שמי שעומד מאחורי סגנון הכתיבה הוא לא אחרת מאשר אודיה עצמה. הסיבה? הניסוחים, השפה והאופי של התגובות מזכירים לרבים את הדרך שבה הזמרת מתבטאת ברשתות החברתיות. נכון לעכשיו, מדובר בהשערות בלבד ולא אושר מי מנהל בפועל את החשבון.

אודיה (צילום: ערן לוי) ( (צילום: ערן לוי) )

התגובה שהצליחה להכעיס

מי שהציתה את הדיון הייתה בלוגרית האוכל והמשפיענית לירן רוזן, שכתבה מתחת לאחד הפוסטים של עדיקה: "מעניין אם יהיה לי מה ללבוש שם הפעם, מבחינת מידות גדולות."

התגובה של עדיקה לא איחרה להגיע: "מקסימום תחפשי בזארה."

התגובה הפכה במהירות לנושא שיחה ברשת. גולשים רבים טענו כי היא נשמעת מזלזלת, במיוחד לאור העובדה שרוזן העלתה נקודה שנוגעת לנושא רגיש עבור לא מעט נשים - היצע המידות הגדולות במותג.

מנגד, היו גם מי שטענו שמדובר בהומור שמאפיין את קו התקשורת החדש של המותג, ושאין כאן כוונה לפגוע.

בין באזז לביקורת

אין ספק שהקאמבק של עדיקה מצליח לייצר לא מעט שיח עוד לפני ההשקה הרשמית. לצד הסקרנות סביב אודיה והניסיון להבין האם היא גם זו שעומדת מאחורי הסושיאל, התגובה ללירן רוזן כבר הצליחה לעורר דיון ברשת, כשלא מעט גולשים תהו האם מדובר בהומור מוצלח או בתגובה שחצתה את הגבול.

כך או כך, נראה שהקאמבק של עדיקה כבר מספק לא מעט כותרות עוד לפני שהקולקציה החדשה בכלל הושקה.