משרד הבריאות מזהיר: טפיל בכנרת עלול לפגוע בראייה

משרד הבריאות הזהיר היום (שישי) מפני טפיל בשם מיקרוספורידיום, הנמצא במי הכנרת ועלול לגרום לדלקות בעיניים ואף לפגיעה בראייה. האזהרה פורסמה לאחר שבמהלך השבוע האחרון אובחנו שני מקרים של פגיעה בקרנית העין המיוחסת לטפיל.

על פי הדיווח שנמסר למשרד הבריאות, שני החולים רחצו בכנרת בסוף חודש יוני ובתחילת חודש יולי. במשרד לא מסרו פרטים נוספים על מצבם הרפואי, על המקום המדויק שבו רחצו או על הטיפול שניתן להם.

לצד האזהרה, משרד הבריאות הדגיש כי אין מניעה להמשיך לרחוץ בכנרת וכי אין כל סכנה בשתיית מי האגם. "חשוב להדגיש שוב כי אין סיכון בשתיית מי הכנרת וניתן לרחוץ באגם", נמסר.

עם זאת, במשרד קראו לכל מי שרחץ בכנרת לשים לב להופעת תסמינים חריגים בעיניים. בין הסימנים שצוינו: דלקת עיניים, אודם, כאבים או תחושה של "גוף זר" בעין.

אדם שסובל מאחד מהתסמינים לאחר רחצה בכנרת מתבקש לפנות בהקדם לרופא או לרופאת עיניים, כדי לעבור אבחון ולקבל טיפול בהתאם לממצאים.

במשרד הבריאות הבהירו כי התסמינים אינם מתפתחים בהכרח מיד לאחר החשיפה למי הכנרת. לפי ההודעה, הם עשויים להופיע בין שבוע לשלושה שבועות לאחר הרחצה. לכן גם מי שביקר בכנרת לפני מספר שבועות ומפתח כעת כאבים, אודם או תחושה חריגה בעיניים, נדרש לציין בפני הרופא כי רחץ באגם.

מיקרוספורידיום הוא הטפיל שאליו מיוחסים שני המקרים שאובחנו בשבוע האחרון. לפי משרד הבריאות, החשיפה אליו עלולה לגרום לדלקת בעיניים ובמקרים מסוימים גם לפגיעה בראייה.

בשלב זה לא פורסמו הגבלות חדשות על הרחצה בכנרת ולא נמסרה הנחיה להימנע מהגעה לאגם. ההנחיה המרכזית לציבור היא לעקוב אחר הופעת תסמינים ולפנות לבדיקה רפואית בהקדם במקרה שבו הם מתפתחים.