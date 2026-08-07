איטודיס בצמרת, קטש אחריו: דירוג מאמני היורוליג

עודד קטש | ( (צילום: פלאש90) )

עונת היורוליג החדשה תצא לדרך בסוף החודש הבא, והיום (שישי) פורסם באתר Basketball Sphere דירוג 20 מאמני הקבוצות שישתתפו במפעל. שני נציגי הקבוצות הישראליות נכנסו לעשירייה הראשונה, כאשר דימיטריס איטודיס דורג במקום הרביעי ועודד קטש במקום השמיני.

איטודיס, מאמנה של הפועל תל אביב, דורג מיד אחרי יורגוס ברצוקאס, שאראס וז'ליקו אוברדוביץ'. בנימוקי הבחירה התייחסו לעונת הבכורה הסוערת של האדומים ביורוליג, שכללה פתיחה מוצלחת ושליטה בחודשים אוקטובר ונובמבר, אך גם משבר מקצועי בהמשך העונה. הפועל סיימה את העונה ללא תואר ולא העפילה לפיינל פור, לאחר שהודחה בידי ריאל מדריד בארבעה משחקים ברבע הגמר. עם זאת, בדירוג ציינו כי זו הייתה עונת הבכורה של הקבוצה במפעל וכי היא נאלצה לקיים את מרבית משחקי הבית הרחק מאולמה. למרות סיום העונה, איטודיס הוצב בצמרת ונשאר, לפי עורכי הדירוג, בין המאמנים הבכירים באירופה.

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עודד קטש, שיפתח את עונתו החמישית על הקווים של מכבי תל אביב, הגיע למקום השמיני. בדירוג הדגישו כי רק ברצוקאס מחזיק בתקופת כהונה ארוכה יותר בקבוצתו מבין מאמני היורוליג הפעילים, וכי הישארותו של קטש בתפקיד לאורך חמש שנים בולטת במיוחד לנוכח הלחץ שמלווה את אימון הצהובים.

הדירוג המלא: