"לגמור אותו": כתב אישום חמור נגד 7 נאשמים ברצח בניהו רזי

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים שני כתבי אישום נגד שבעה נאשמים בפרשת רצח בניהו רזי ז"ל ופציעת חברו, שהתרחשו לפני כשלושה שבועות. במקביל ביקשה הפרקליטות להאריך את מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים.

שישה מהנאשמים, ארבעה קטינים בני 15 עד 17, אגם צרפי בת ה-19 מירושלים ושילת חוטה בת ה-20 מבאר שבע, מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. לארבעת הקטינים מיוחסות גם עבירות של החזקת סכין שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט.

נאשמת נוספת, לינור ששון בת ה-46 מירושלים, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט.

על פי כתבי האישום, בין צרפי לבין רזי התקיים קשר זוגי. מספר ימים לפני האירוע שכרו צרפי וחוטה דירת Airbnb בירושלים והזמינו אליה את רזי ואת חברו, כדי לבלות יחד במהלך סוף השבוע.

במהלך השהות בדירה התפתחה מריבה. למחרת עזבו השתיים את המקום והגיעו לביתה של ששון, שם סיפרו לה ולארבעת הקטינים על שהתרחש. על פי הנטען, בעקבות הדברים החליטו המעורבים לתקוף את רזי ואת חברו ואמרו כי בכוונתם "לגמור אותו".

לפי כתב האישום, ארבעת הקטינים הצטיידו בסכינים ובכלי תקיפה נוספים ויצאו לאתר את השניים. בהכוונת צרפי וחוטה הם פגשו את רזי וחברו ושכנעו אותם לעלות לדירה, שבה התפתח עימות.