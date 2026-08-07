הלם במערכת הבטחון: זה הנהג שהכניס סיוע הומניטרי לעזה

דרמה בגבול רצועת עזה: הפרשן עמית סגל מדווח כי מחבל נוחבה, שלקח חלק פעיל בפשיטה על יישובי עוטף עזה במהלך טבח 7 באוקטובר, נעצר אתמול ברפיח בעת שנהג במשאית סיוע הומניטרי.

לפי הדיווח, המחבל נעצר על ידי כוחות הביטחון כשהיה בדרכו לצידו העזתי של מעבר כרם שלום על מנת לאסוף ציוד וסיוע. לאחר תפיסתו, הוא הועבר באופן מיידי להמשך חקירה של גורמי הביטחון.

במערכת הביטחון הסבירו כי המחבל עבד כנהג משאית שהסיעה סיוע עבור הסקטור הפרטי ברצועה, לאחר שהוזמן על ידי סוחר פרטי עזתי. מידע שהגיע למערכת הביטחון אודות זהותו של הנהג הוביל למבצע התפיסה בדרך למעבר.