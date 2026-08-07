המועמד של איזנקוט חושף: "מדברים עם עריקים מגוש נתניהו"

בכיר מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט, שאול מרידור, מרמז על מגעים מאחורי הקלעים במערכת הפוליטית במטרה לגבש רוב להקמת ממשלה, גם באמצעות מעבר של חברי כנסת מגוש נתניהו.

בריאיון לתוכנית "סרי ושלזינגר" באתר 'וואלה' המתפרסם היום (שישי), התייחס מרידור לתרחישים ביום שאחרי הבחירות ולניסיונות להרכיב קואליציה. "נקים ממשלה עם יותר מ-61 מנדטים", הצהיר מרידור, והוסיף רמז עבה לגבי האפשרויות שעל הפרק: "אם לא, יש לנו שיחות עם הרבה אנשים מהרבה מפלגות, גם בצד השני. נמאס להם ממה שהם רואים, הם לא יכולים להכיל את זה".

"נדבר עם כל מי שעונה להגדרות של ציוני ממלכתי"

לדברי מרידור, הדלת פתוחה עבור גורמים מימין שיבקשו להצטרף למהלך הפוליטי שהמפלגה מובילה: "נדבר עם כל מי שעונה להגדרות של ציוני ממלכתי, והוא מוזמן לממשלה שלנו. כל מי שמבין את גודל השבר".