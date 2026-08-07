דרמה במפלגת 'ביחד': "הגלגל התהפך לחלוטין"

בנט ולפיד ( חיים גולדברג / פלאש90 )

המערכת הפוליטית סוערת סביב עתיד השותפות בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, והתחושות הקשות בקרב חברי הכנסת של 'יש עתיד' הולכות ומעמיקות. הפרשן הפוליטי זאב קם מנתח בטורו ב'מקור ראשון' את נקודת השפל שאליה הגיעו השניים, ומבהיר כי שני המנהיגים נקלעו לטרגדיה פוליטית ללא מוצא נראה לעין.

לדברי קם, בעת חתימת ההסכם עוד היה נדמה כי לפיד הוא הרווח הגדול ואילו בנט גילה נדיבות של מועמד לראשות הממשלה. אלא כעת, הגלגל התהפך כמעט לחלוטין: לא רק שבנט הפך למרוויח ולפיד למפסיד, אלא שהמציאות מורכבת בהרבה; בלי לפיד, לבנט אין קיום פוליטי. "אם מחר הם נפרדים, בנט נשאר בלי כלום ונופל מתחת לאחוז החסימה", מסביר קם. "כך שלכאורה הוא היחיד שאמור לרצות בהמשך החיבור".

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"אין פתרונות ואין תשובות"

מנגד, גם האופציה של פירוק החבילה מצד לפיד טומנת בחובה נזק תדמיתי כבד. "אם לפיד ינטוש את בנט עכשיו, הוא יוציא לעצמו שם של נצלן שיודע ליהנות מהעסקה כשהיא מיטיבה איתו, ובורח בהזדמנות הראשונה כשהיא נראית לפתע פחות משתלמת", כותב קם.

את הניתוח חותם קם בקביעה קודרת לגבי עתיד השותפות: "זו הטרגדיה של השניים. יש להם אינספור בעיות והרבה מחשבות, אבל אין פתרונות ואין תשובות. כמה שמצבם גרוע עכשיו, פירוק השותפות ידרדר כל אחד מהם למקומות נמוכים אפילו יותר. כזו היא הפוליטיקה, אכזרית מאין כמותה".