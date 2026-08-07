משה קלוגהפט מעריך: זה ראש הממשלה הבא

אם גוש השינוי של המפלגות הציוניות ישיג 61 מנדטים, השאלה המרכזית לא תהיה האם תוקם ממשלה, אלא מי יעמוד בראשה. בטור שפרסם בעיתון 'ישראל היום', משרטט היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט את התתרחיש הצפוי שלדבריו יתתרחש ביום שאחרי הבחירות.

על פי קלוגהפט, במצב שבו מספרי המנדטים בסקרים יתממשו, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן יודיעו על איחוד טכני לצורך הרכבת הממשלה. צעד כזה ייצור סיעה בת יותר מ-20 מנדטים, בסדר גודל דומה לזה של מפלגתו של גדי איזנקוט. השניים יגיעו לנשיא המדינה ויציגו מועמדות משותפת, כאשר פורמלית רק אחד מהם יקבל את המנדט, בדרך לממשלת רוטציה שמזכירה את מתכונת ממשלת בנט-לפיד.

הצידוק למהלך, לפי קלוגהפט, יישען על שלושה עקרונות: שלטון (הדחת נתניהו), ימין (שני ראשי ממשלה בעלי עמדות ניציות) וניסיון ניהולי עשיר. המנהיגים יוכלו להציג ניסיון כולל של שני ראשי ממשלה (בנט ולפיד), שני שרי ביטחון (ליברמן ובנט), וכן שרי חוץ ואוצר לשעבר.

הפנייה לאיזנקוט והשלמת הפאזל

השלב הבא בתוכנית יהיה הפעלת לחץ כבד על גדי איזנקוט. בנט וליברמן צפויים לפנות אליו ולהציע לו להצטרף כשותף בכיר כדי להשיג את היעד של החלפת השלטון. "חיכית בזמנו סיבוב נוסף כשהציעו לך להיות רמטכ"ל", יאמרו לו לפי קלוגהפט, "עכשיו המשימה חשובה יותר, הצטרף אלינו כשותף בכיר ותציל את המדינה מנתניהו".

לאחר גיבוש שלד קואליציוני של למעלה מ-50 מנדטים, תיעשה פנייה למפלגות "הגוש השלישי", ובהן גורמים כמו חילי טרופר, גלעד ארדן, עופר וינטר או בני גנץ. את הרוב הנדרש יוכלו להשלים באמצעות סיעת הדמוקרטים, מפלגות מתוך גוש נתניהו, או שילוב של השניים.

קלוגהפט מסכם וטוען כי הסירוב של בנט וליברמן להצהיר שיפנו את הדרך לאיזנקוט אינו מקרי: "מי שחושב שזה מקרי שבנט וליברמן לא מוכנים לפלוט, גם בעינויים, שיוותרו על הרכבת הממשלה לאיזנקוט – חי בסרט".