סקר מנדטים: ליברמן לא עוצר; יאיר גולן לא מצליח להתאושש

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב' מציג את תמונת המנדטים העדכנית במערכת הפוליטית, ומראה הובלה למפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט.

לפי נתוני הסקר, מפלגת 'ישר!' ניצבת בראש עם 23 מנדטים, כשאחריה הליכוד במקום השני עם 22 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' מקבלת 15 מנדטים, ישראל ביתנו זוכה ל-10 מנדטים, והדמוקרטים עומדת על 9 מנדטים ולא מצליחה לחזור למספר דו ספרתי כפי שהיה לה לפני הפריימריז.

שאר המפלגות ומפת הגושים

בחלק התחתון של הטבלה, יהדות התורה ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת, ש"ס זוכה ל-7 מנדטים, ושלשיית המפלגות חד"ש-תע"ל, רע"ם והציונות הדתית (בגבול אחוז החסימה) מקבלות 5 ו-4 מנדטים בהתאמה.

רשימת 'בית ציוני' בהובלת חילי טרופר ויועז הנדל מצליחה לעבור את אחוז החסימה וזוכה ל-4 מנדטים. לעומתן, מפלגות בל"ד ו'כחול לבן' אינן עוברות את סף החסימה.

מפת החלוקה לגושים שעולה מהסקר מציגה 57 מנדטים לגוש מתנגדי נתניהו, 49 מנדטים לגוש תומכי נתניהו, 10 מנדטים למפלגות הערביות, ו-4 מנדטים למפלגת 'בית ציוני'.