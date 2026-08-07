50 שנה לאחר "גבעת חלפון אינה עונה" קומדיה חדשה.

50 שנה לאחר ש"גבעת חלפון אינה עונה" הפכה לקלאסיקה ישראלית ולנכס צאן ברזל בתרבות המקומית, מגיע לבתי הקולנוע "גבעה 338" קומדיה חדשה, מקורית ומצחיקה שנוצרה כמחווה לסרט המיתולוגי.

הסרט, בבימויו של ארז בן הרוש, מביא למסך עלילה מקורית, דמויות חדשות והמון הומור ישראלי, ומפגיש לראשונה על המסך כמה מהשמות הבולטים והאהובים בעולם הבידור הישראלי.

מה היה ב 67?

בחזרה לשנת 1976. או כלשון הסרט. מה היה ב 1976? מה שהיה ב 67. ומה היה אז ... מי זוכר.

אז המבוגרים זוכרים, משננים ומצטטים את תסריטו של אסי דיין ז"ל גבעת חלפון אינה עונה.

וכך 50 שנה אחרי עם כמעט אותה מוסיקה ברקע, עם תסריט עדכני "עד מתי אנחנו בשמירה? עד שיגמרו המילואים.." ממש מציאות חיינו, חוזרים אל הסיפור שפעם היה בגבול מצרים, היום בגבול ירדן, פעם חיפשו נפט עכשיו זהב אחר, פעם חיפשו ים וגם.. היום מחפשים את הים.

סיפור משעשע, שמחזיר אותנו באחת 50 שנה אחורה. לפעמים המציאות עולה על כל דמיון, לפעמים קצת הזוי, אבל העכשויות מככבת. כולל הקריפטו והביטקון. תשאלו את טראמפ.

דרך המשי הסינית

וכך, אי שם בבקעה, בלב השבר הסורי-אפריקאי, ניצב בסיס קטן, נשכח וחסר חשיבות לכאורה. כאשר ממשלת סין מציעה למדינת ישראל סכום עתק עבור סלילת "דרך המשי" המתחדשת, נדמה שכל מה שצריך לעשות הוא לפנות את הבסיס.

איחוד כוחות

לצורך המשימה מגוייס רן שם טוב, "קצין פירוק" שנשלח לפקד ״מתוך שיקולי צבא והתייעלות״ אבל מה שרן לא יודע וגם קודקודי הצבא, שמתחת לבסיס יש בונקר ישן שאיש לא זוכר לשם מה הוקם ולאחרונה מתרחשים בו אירועים שמעכבים את פינוי הבסיס ומביא את כל החיילים להתאחד נגד כוחות פנימיים וחיצונים.

הסרט הוא קומדיה מקורית ועכשווית שנוצרה כמחווה ל"גבעת חלפון אינה עונה", ומצדיעה לרוח, להומור ולאבסורד הישראלי שהפכו את סרטם של אסי דיין ושלישיית הגשש החיוור לנכס צאן ברזל בתרבות המקומית.

אגב, את השלישיה מייצג כשחקן אורח - שייקה לוי.

הבמאי ארז בן הרוש מסביר שיש יצירות שהופכות לחלק מה-DNA של התרבות הישראלית. "גבעת חלפון אינה עונה" היא אחת מהן. היא לא רק קומדיה אהובה, אלא סרט שעיצב את ההומור הישראלי והשפיע על דורות של יוצרים, שחקנים וצופים – ואני ביניהם.

לאורך השנים, גם בעבודות שלי – מ"הקומדי סטור" ודרך "שוטטות", "אחד העם 1"," אחד העם 101", "הנוכלות" ו"מי זאת" – תמיד נמשכתי לאותו הומור ישראלי".

ואכן גבעה 338 מביאה למסך סיפור חדש, דמויות חדשות ומבט עדכני על המציאות . מצחיק, משעשע עם קורטוב של פעם.

ומחווה לחיילים. עם הצגת תעודת חוגר יש הנחה היום (שישי) לכל הקרנות הסרט במחיר 15 ש"ח. תנו את הכבוד לצה"ל.