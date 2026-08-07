"אם זה יקרה, היועמ"שית ניצחה"

יו"ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, מזהיר מפני תרחיש של הפסד מחנה הימין בבחירות הקרובות, וקורא למצביעים שלא לאבד את התקווה חרף הקשיים בהשלמת הרפורמות והשינויים שתוכננו.

בשיחה שקיים עם איציק בונצל ברדיו גלי ישראל, התייחס כץ לתחושות בקרב חלק מאנשי המחנה: "אני מבין את הספק של אנשים שאומרים 'הצבענו ימין ולא הספקנו להשלים את כל השינויים', אבל אם מצביעי הימין יתייאשו – היועמ"שית ומערכת המשפט עמדו במשימה שלהן".

"מאבק קשה מול הדיפ סטייט"

כץ הבהיר את מהות המאבק הפוליטי והמשפטי הניטש כיום: "אנחנו במאבק על כך שנבחרי הציבור יקבעו, ולא פקידים שלא נבחרו. זה מאבק קשה מול מערכת המשפט, התקשורת והדיפ סטייט, אבל אסור להתייאש".

יו"ר הקואליציה הדגיש את ההשלכות של תוצאות הבחירות הבאות על דמותה של המדינה: "אם נפסיק את המאבק ונפסיד בבחירות, מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק הפרומו של הפרומו. אם המחנה השני ימנה את היועץ המשפטי לממשלה, את פרקליט המדינה ואת שופטי בית המשפט העליון, ההחלטות שאנחנו רואים היום יהפכו לשגרה".

את דבריו חתם בקריאה לציבור הרחב: "לכן הבחירות הקרובות הן באמת מהחשובות ביותר – לטובת הדמוקרטיה, לטובת מדינת ישראל ולטובת הזהות היהודית שלה".