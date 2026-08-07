אדלשטיין מצהיר: זה המועמד שלנו לראשות הממשלה

חבר הכנסת יולי אדלשטיין מבהיר את צעדיו הפוליטיים הקרובים בעקבות ההכרזה על הקמת המפלגה החדשה יחד עם גלעד ארדן, ומודיע על פרישה רשמית מסיעת הליכוד ומהמשכן.

"בימים הקרובים אפרוש לצערי מהליכוד ואגיש מכתב התפטרות מהכנסת", הצהיר אדלשטיין בראיון לכאן רשת ב'. בדבריו התייחס לעמדת המפלגה החדשה במפת הבלוקים והגושים, והבהיר כי השניים אינם מתכוונים להבטיח רוב אוטומטי לאף קואליציה צרה.

"לא נהיה האצבע ה-61"

"אני וארדן לא נהיה האצבע ה-61 של ממשלה צרה, לא חשוב מי יעמוד בראשה", הדגיש אדלשטיין, והוסיף לגבי התמיכה במועמד המוביל להרכבת הממשלה הבאה כי "המועמד לראשות הממשלה יהיה מי שיביא יותר תמיכה ציונית".