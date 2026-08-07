רביב דרוקר נגד יאיר גולן: "התחלה מזעזעת"

העיתונאי רביב דרוקר יוצא במתקפה חריפה נגד יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, בעקבות דיווח כי החליט שלא לשריין את עינב צנגאוקר ברשימת המפלגה לכנסת, בניגוד להבטחה מוקדמת.

"יו"ר הדמוקרטים הבטיח לעינב צנגאוקר שיריון כבר לפני חודשים ארוכים. היום הוא הודיע לה שלא יעמוד בהבטחתו", כתב דרוקר. הוא הבהיר כי הוא מתמקד בעצם הפרת ההבטחה הפוליטית ולא בנושאים אחרים, והוסיף: "זו התחלה מזעזעת ליושב ראש מפלגה להפר ככה התחייבות".

"ניסה להתנער ממרצ, עכשיו מפר התחייבות לצנגאוקר"

בדבריו היפנה דרוקר אצבע מאשימה כלפי דפוס התנהלותו של גולן במערכת הפוליטית: "גולן ניסה בזמנו להתנער מההסכם עם מרצ, עכשיו הוא מפר בצורה הכי בוטה התחייבות לצנגאוקר. מי ירצה לעשות איתו איזשהו סיכום? מי רוצה לעבוד עם מנהיג פוליטי שלא מכבד את מילתו?".

את דבריו חתם דרוקר בטענה כי לא מדובר במקרה בודד: "להבנתי, אגב, צנגאוקר היא לא היחידה שגולן הפר את התחייבותו אליה".