דרמה בישיבת גבעת שמואל | ראש הישיבה: "הכוחות שלי אוזלים"

שלושה שבועות בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים, ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל, הרב שרגא פרוכטר, שיגר אמש (חמישי) מכתב חריג להורי התלמידים, שבו הוא מתריע מפני השלכות המשבר בין עיריית גבעת שמואל לרשת בני עקיבא.

בפתח המכתב כתב הרב פרוכטר: "כותב מתוך כאב גדול ותחושת אחריות עמוקה כלפי הבנים וכלפי הישיבה כולה", והסביר כי בעוד הישיבה אמורה להיערך לפתיחת השנה החדשה, היא ניצבת בפני קשיים חמורים. לדבריו, בשנים האחרונות מתנהלת מחלוקת בין עיריית גבעת שמואל לבין רשת בני עקיבא בנושאי קרקעות ומבנים "בחרתי שלא לקחת חלק במחלוקת שאינה קשורה לעולם החינוכי. רציתי לעסוק בדבר שלשמו הגעתי לישיבה בחינוך הבנים" כתב. התחייבתי לגייס 200 אלף שקלים הרב פרוכטר חושף כי בניגוד לשנים קודמות, הישיבה לא קיבלה השנה סיוע מהעירייה לצורך שיפוצי הקיץ והכנת המבנים לפתיחת שנת הלימודים. "אלה אינם רק שורות בתקציב" כתב "מאחורי כל החלטה כזו יש תלמיד שזקוק לתמיכה, ובלעדיה לא יוכל להתקדם". לדבריו, רשת בני עקיבא העמידה לרשות הישיבה 300 אלף שקלים לשיפוצים, והוא עצמו התחייב לגייס עוד 200 אלף שקלים כדי לבצע את העבודות ההכרחיות. "הכוחות שלי הולכים ואוזלים" בהמשך המכתב מתאר ראש הישיבה את הקושי האישי שהוא חווה בעקבות המשבר. "אני איש חינוך. באתי לישיבת גבעת שמואל כדי לחנך" כתב "קשה לי מאוד. במקום לעסוק בחינוך, אני נדרש להתמודד שוב ושוב עם השלכות של מחלוקות שאינן קשורות כלל לעולם החינוך. הכוחות שלי הולכים ואוזלים".

המכתב של הרב פרוכטר להורים ( צילום: ללא )

עוד הזהיר כי אם לא יימצא פתרון מיידי, יהיו לכך "השלכות משמעותיות" הן על ההורים והן על התלמידים מבחינה חינוכית ורגשית.

בסיום מכתבו כתב: "אני כותב את הדברים האלה בדמע ובלב כבד... במידה והדברים לא יוסדרו עד פתיחת שנת הלימודים, אשקול את צעדיי".

גם במועצת העיר תוקפים

חבר מועצת העיר, עדי גרוס, תקף בעקבות המכתב את ראש העיר יוסי ברודני וכתב: "המכתב הכואב של ראש הישיבה אינו עוד מכתב שגרתי. זהו מסמך שמבטא כאב עמוק וזעקה על מציאות שנוצרה".

עוד הוסיף: "ראש עיר שמעמיד את תלמידי הישיבה ואת צוות החינוך במצב כזה, צריך לעשות חשבון נפש", וקרא לברודני לחשוף את ההסכם שנחתם מול רשת בני עקיבא ולהגיע להסדר שיאפשר לפתוח את שנת הלימודים כסדרה.