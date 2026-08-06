באיראן לועגים לטראמפ: "מתקפה עצומה מגיעה... רגע, לא משנה"

דונלד טראמפ ( לירי אגמי / פלאש90 )

בכירים בממשל וכלי תקשורת באיראן לעגו הערב (חמישי) לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות המעבר בין איומים על מתקפה נרחבת לבין הצהרות על התקדמות במשא ומתן. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, כינה את התנהלותו של הנשיא האמריקני "דיפלומטיית תיאטרון".

"מתקפה עצומה מגיעה... רגע, לא משנה, הם רוצים לנהל משא ומתן", כתב קאליבאף בחשבון ה-X שלו. "זו דיפלומטיית תיאטרון שחוזרת על עצמה". יו"ר הפרלמנט האיראני המשיך ותקף את הכלים שבהם משתמש הממשל האמריקני כדי להפעיל לחץ על טהרן. לדבריו, האיומים וההצהרות שמגיעים מוושינגטון אינם יכולים לשמש בסיס להתקדמות מדינית. "שימוש בבריונות, בהבטחות שהופרו ובחדשות כזב כמנוף הוא אסטרטגיה כושלת", כתב קאליבאף. "הכירו בעובדות וקיימו את התחייבויותיכם. אנחנו לא צריכים עוד תיאטרון". גם סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז עקצה את טראמפ, בעקבות דבריו על הצלחה אפשרית בסוגיית מצר הורמוז. בסוכנות הטילו ספק במניעיו של הנשיא האמריקני ובשאלה אם הצהרותיו משקפות הסכם ממשי.

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"החיפזון החריג של טראמפ להכריז על הצלחה בסוגיית מצר הורמוז חושף יותר מכל את נקודת התורפה המרכזית שלו", נכתב. "השאלה היא: האם הוא ממהר כדי ליישם הסכם אמיתי, או שהוא רק מבקש למכור לציבור האמריקני את הבשורה על הסכם טוב עוד לפני הבחירות לקונגרס".

לצד חילופי המסרים, באיראן חשפו פרטים מהמתווה שנדון עם עומאן בנוגע לתנועה הימית במצר הורמוז. מקור במשרד החוץ האיראני אמר לסוכנות הידיעות פארס כי ההסדר המתגבש נועד לפעול למשך פרק זמן מוגדר.

לפי המקור, הכניסה למצר הורמוז תתבצע דרך המסדרון הצפוני, הסמוך לחופי איראן. יציאת כלי השיט מהמצר תתבצע דרך המסדרון הדרומי, הסמוך לחופי עומאן.