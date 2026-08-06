עוד עזיבה ביש עתיד: הח"כ הותיק עוזב את המפלגה 

מפלגת יש עתיד ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע הערב (חמישי) על התפטרותו מהכנסת, לאחר שכיהן מטעמה של יש עתיד מאז שנת 2019. סגלוביץ', שכיהן בעבר כסגן השר לביטחון הפנים, מסר כי הוא מסיים את תפקידו לאחר שנים שבהן פעל בכנסת ובממשלה בנושאים שהיו קרובים לליבו.

"היום הודעתי על התפטרותי מהכנסת, בה כיהנתי מטעם יש עתיד מאז שנת 2019", מסר סגלוביץ'. "לאורך השנים הייתה לי הזכות להשפיע על נושאים הקרובים לליבי, הן כחבר כנסת והן כסגן השר לביטחון הפנים". סגלוביץ' הודה ליו"ר יש עתיד יאיר לפיד, לחברי הכנסת ולאנשי המפלגה שליוו אותו במהלך כהונתו. "אני מבקש להודות ליאיר לפיד, לחברי וחברות הכנסת ולפעילות ולפעילי המפלגה על השותפות, האמון והעבודה המשותפת למען מדינת ישראל", אמר. בהמשך איחל הצלחה לשתי המפלגות: "אני מאחל הצלחה רבה ליש עתיד ולמפלגת ביחד, שימשיכו לפעול בנחישות למען אזרחי מדינת ישראל". לפי מקורביו, סגלוביץ' עדיין לא סיכם את הצטרפותו למפלגה אחרת, ובשלב זה הוא בוחן דרך חדשה. לדבריהם, הוא החליט כי כל עוד הוא פועל למציאת המסגרת שבה ימשיך את פעילותו, לא יהיה ראוי להמשיך להשתמש במנדט שקיבל מתוקף תפקידו כחבר כנסת מטעם יש עתיד.

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המקורבים הוסיפו כי סגלוביץ' קיבל את ברכת הדרך מלפיד, שהודה לו על שנות כהונתו ועל פעילותו במסגרת המפלגה.

לפיד עצמו מסר בעקבות ההתפטרות: "לאורך כל שנות שירותו ביש עתיד, בכנסת וכסגן השר לביטחון הפנים, הוא פעל ביושרה ומקצועיות למען אזרחי ישראל ושמירה על שלטון החוק. בזמן ממשלת השינוי פעלנו יחד למיגור הפשיעה בישראל ואני מודה לו על כך".

יו"ר יש עתיד הוסיף: "אני מודה ליואב על התרומה שלו ליש עתיד ולמדינת ישראל ומאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו".

התפטרותו של סגלוביץ' מסיימת כהונה פרלמנטרית שנמשכה כשבע שנים. בשלב זה הוא אינו מודיע על פרישה מהחיים הציבוריים, אלא בוחן את האפשרויות העומדות בפניו לקראת המשך דרכו.