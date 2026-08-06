טראמפ לתורמים: זה האיש שאתמוך בו בבחירות לנשיאות 2028

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לאחרונה בשיחה סגורה עם תורמים כי הוא מעוניין שסגנו, ג'יי די ואנס, ינצח בבחירות לנשיאות בשנת 2028. כך פורסם היום (חמישי) ב"וושינגטון פוסט", על בסיס דבריהם של שני אנשים המעורים בפרטי השיחה.

לפי הדיווח, הדברים נאמרו במהלך פגישה שנערכה בחדר הסגלגל לפני כשבועיים. טראמפ אמר לתורמים: "בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבחור בג'יי די". המקורות שחשפו את הדברים ביקשו להישאר בעילום שם, מכיוון שלא הוסמכו לדון בפגישה. האמירה הפרטית עשויה להעיד כי טראמפ פתוח לתמיכה פומבית בוואנס כמועמד שיירש אותו. עם זאת, יועצים ובעלי ברית בסביבתו הזהירו כי הנשיא עדיין לא קיבל החלטה סופית, וכי הוא עשוי לשנות את עמדתו לקראת מערכת הבחירות הבאה.

התקדמות מול איראן. ג'יי די ואנס ( מארק ישראל סאלם/פול )

במהלך השנה האחרונה נמנע טראמפ מלהכריז בפומבי על מועמד מועדף, ואף טיפח תחרות בין ואנס לבין מזכיר המדינה מרקו רוביו. טראמפ אמר בעבר כי השניים עשויים להרכיב יחד כרטיס בחירות מוצלח, אך לא הבהיר מי מהם צריך להתמודד על הנשיאות ומי על תפקיד סגן הנשיא.

גם לאחר דבריו לתורמים המשיך טראמפ לשאול את אנשיו על ואנס ורוביו. גורם בבית הלבן סיפר כי במהלך טיסה במסוק הנשיאותי בסוף החודש שעבר, הנשיא ביקש מאנשי הצוות להשוות בין השניים.

יועץ לנשיא, שהכיר את הדברים שנאמרו לתורמים, טען כי טראמפ כבר החליט באופן פרטי שוואנס יהיה יורשו בהנהגת המפלגה הרפובליקנית. לדבריו, עדיין מוקדם לקבוע מתי ואנס יודיע על התמודדותו ומתי טראמפ יעניק לו תמיכה פומבית.

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מנגד, שישה יועצים ובעלי ברית נוספים של טראמפ הביעו ספק בכך שההחלטה כבר התקבלה. לדבריהם, טראמפ נוהג למסור מסרים שונים לאנשים שונים ועשוי להמתין זמן רב לפני שיתמוך במועמד, בין היתר כדי שלא להיתפס כנשיא שכוחו הפוליטי כבר נחלש.

ואנס עצמו טרם אישר כי יתמודד לנשיאות. אנשים ששוחחו עמו בנושא סיפרו כי הוא עדיין לא קיבל החלטה. בריאיון שהעניק בחודש יוני אמר כי ידון בכך עם רעייתו לאחר בחירות אמצע הקדנציה, והעריך שטראמפ יתמוך בכל החלטה שיקבל.

גם לתוצאות בחירות אמצע הקדנציה צפויה להיות השפעה על המרוץ. הפסד משמעותי של הרפובליקנים עשוי לעודד מועמדים נוספים להתמודד נגד מי שטראמפ יבחר לתמוך בו, ואף להגביר את הביקורת הפנימית כלפי ואנס או רוביו.