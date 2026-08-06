מתוק לסוף השבוע: מוס שוקולד פרווה מושלם לשבת

מחפשים קינוח פרווה שירשים את האורחים ויסיים את ארוחת השבת בטעם מתוק? מוס שוקולד פרווה הוא הבחירה המושלמת. הוא עשיר, אוורירי, קל להכנה ואפשר להכין אותו מראש, כך שבשבת נשאר רק להגיש.
מצרכים
- 200 גרם שוקולד מריר פרווה
- 250 מ"ל שמנת צמחית להקצפה
- 2 כפות אבקת סוכר (לפי הטעם)
- 1 כפית תמצית וניל
אופן ההכנה
- ממיסים את השוקולד המריר ומניחים לו להתקרר מעט.
- מקציפים את השמנת הצמחית עם אבקת הסוכר ותמצית הווניל עד לקבלת קצפת יציבה.
- מקפלים בעדינות את השוקולד המומס לתוך הקצפת עד שמתקבל מוס חלק ואוורירי.
- מחלקים לכוסות אישיות ומקררים לפחות שעתיים, ורצוי למשך הלילה.
להגשה
לפני ההגשה אפשר לקשט בשוקולד מגורר, קקאו מנופה, פירות יער, תותים טריים או עלי נענע. התוצאה היא קינוח מרשים, פרווה וטעים במיוחד, שמתאים לכל ארוחת שבת - גם אחרי ארוחה בשרית.
שבת שלום ובתיאבון!