1.1 מיליון שקל לפרקליטת המחוז רק כדי שתפרוש מתפקידה

pרקליטת מחוז חיפה, איילה פיילס-שרון, תפרוש משירותה במשרד המשפטים ותקבל מענק פרישה בסכום של יותר מ-1.1 מיליון שקלים. כך פרסם הערב (חמישי) הפרשן לענייני משפטים אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית של i24NEWS.

על פי הפרסום, ההסדר הושג במסגרת הליך שהתנהל בבית הדין לעבודה בעקבות תביעה שהגישה פיילס-שרון. במסגרת התביעה היא דרשה לקבל פנסיית גישור, פנסיה תקציבית וסכומים שהוערכו במיליוני שקלים.

פיילס-שרון מונתה לתפקיד פרקליטת מחוז חיפה לתקופת כהונה קצובה של שמונה שנים. במהלך כהונתה בתפקיד הבכיר השתכרה, לפי הדיווח, יותר מ-70 אלף שקלים בחודש. לאחר שהסתיימה התקופה, היא ביקשה להמשיך לקבל את תנאי שכרה במסגרת תפקיד אחר או להישאר בתפקידה הנוכחי.

במשרד המשפטים הבהירו מנגד כי היא אינה יכולה להמשיך לכהן כפרקליטת המחוז לאחר סיום תקופת הכהונה שנקבעה מראש. המחלוקת בין הצדדים הגיעה לבית הדין לעבודה, ובסופו של דבר גובשה פשרה שקיבלה תוקף של החלטה שיפוטית.

במסגרת ההסדר נקבע כי פיילס-שרון תקבל 15.5 משכורות בתמורה לפרישתה משירות המדינה, סכום ששוויו הכולל גבוה מ-1.1 מיליון שקלים. על פי הפרסום, לצד המענק נכללו בהסדר תנאים נוספים.

ברקע ההליך טענה פיילס-שרון כי משרד המשפטים לא הסדיר במשך שנים את תנאי הפרישה של פרקליטי מחוז המבוטחים בפנסיה צוברת. עוד טענה כי במשרד היו תפקידים שהתאימו לכישוריה, אך אלה לא הוצעו לה. עם זאת, לפי הדיווח, היא לא התמודדה במכרזים אחרים שנפתחו באותה תקופה.

באות כוחה של פיילס-שרון, עורכות הדין ארנה לין ונטע שפירא, מסרו: "המדינה לא דאגה במשך שנים להסדר פרישה לפרקליטי מחוז שבוטחו בפנסיה צוברת והגיעו לתום הקדנציה שלהם, וזאת בניגוד להסדר הקיים לבעלי הפנסיה התקציבית, או להסדר דומה לבעלי תפקידים בכירים קדנציאליים אחרים בשירות המדינה".

עוד הוסיפו כי "הסדר הפרישה הזמני לפרקליטת מחוז חיפה שהגיעה לסיום הקדנציה, הוצע לה ע"י משרד המשפטים, נציבות שירות המדינה והממונה על השכר, וקיבל תוקף של החלטה שיפוטית".