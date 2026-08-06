מכה באירופה: מכבי תל אביב הובסה 3:0 מול צסק"א

מכבי תל אביב מול עירוני טבריה | ( מכבי תל אביב מול עירוני טבריה | צילום: באדיבות מכבי תל אביב )

מכבי תל אביב ספגה הערב (חמישי) מכה קשה בקמפיין האירופי שלה, כשהובסה 3:0 בידי צסק"א סופיה במשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית. בעקבות התוצאה, הצהובים נמצאים על סף הדחה מהמפעל ויצטרכו לבצע מהפך גדול בגומלין כדי להימנע מירידה לפלייאוף הקונפרנס ליג.

הצהובים, שאירחו את המשחק בגיאורגיה ללא קהל בעקבות עונש שהטילה אופ"א לאחר אירועי הסיבוב הקודם, פתחו את ההתמודדות בצורה לא טובה ונקלעו לפיגור כבר בדקה התשיעית. לאנדרו גודוי העביר כדור רוחב מדויק למאקס אבונג, שהצטרף מקו שני והכניע את אופק מליקה בבעיטה מסף הרחבה. מכבי ניסתה להגיב, אך התקשתה לייצר מצבים מסוכנים מול השער הבולגרי. בדקה ה-29 הסתבכה החבורה של קני מילר פעם נוספת. לאחר הגבהה וערבוביה ברחבה, לואניס פיטאס נגח את הכדור לאחור וגודוי, שבישל את השער הראשון, בעט מהאוויר והעלה את צסק"א ליתרון 0:2. דור פרץ קיבל שתי הזדמנויות במחצית הראשונה, אך לא הצליח להחזיר את מכבי למשחק. גם ניסיון של רז שלמה מחוץ לרחבה לא סיכן באופן ממשי את השער הבולגרי.

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במחצית השנייה הצהובים הגבירו את הלחץ, שלטו יותר בכדור ושלחו שחקנים רבים קדימה. בדקה ה-62 פרץ נגח כדור קרן של עידו שחר, אך החמיץ במעט את המסגרת. בהמשך מנע מליקה מגודוי להשלים צמד, לאחר שהדף בעיטה חזקה למרכז השער.

ההזדמנות הגדולה ביותר של מכבי הגיעה בדקה ה-78. אלעד מדמון, שנכנס כמחליף דקה קודם לכן, קיבל כדור בתוך הרחבה ומצא את עצמו בעמדה מצוינת, אך החמיץ מקרוב ולא הצליח לצמק. לקראת הסיום הבולגרים כבשו פעם נוספת וקבעו 0:3 כואב.

מכבי הגיעה להתמודדות לאחר פתיחת עונה מוצלחת, שכללה ניצחון 1:3 על הפועל באר שבע באלוף האלופים ו-0:6 בסיכום שני המשחקים מול שריף טירספול. כעת היא תצטרך למחוק בגומלין פיגור של שלושה שערים כדי להמשיך בליגה האירופית. אם לא תצליח לעשות זאת, היא תנשור לפלייאוף הקונפרנס ליג.