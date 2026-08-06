טום הולנד וזנדאיה חגגו את נישואיהם באנגליה: האירוע הסודי נחשף

טום וזנדאיה ( צילום: שטארסטוק )

כמעט עשור אחרי שהכירו על סט הצילומים של "ספיידרמן: השיבה הביתה", טום הולנד וזנדאיה פתחו פרק חדש בחייהם. השניים נפגשו בשנת 2016 במהלך העבודה על הסרט הראשון בסדרת "ספיידרמן", ובמהלך השנים, כששיתפו פעולה בארבעה סרטים, התחברו, הפכו לחברים קרובים ובהמשך גם לזוג - מערכת יחסים שעליה הקפידו לשמור הרחק מאור הזרקורים.

כעת נחשפים פרטים חדשים על חגיגת החתונה הפרטית שערכו באנגליה, כמה חודשים לאחר שנישאו בטקס סודי. חגיגה אינטימית באנגליה על פי דיווחים שפורסמו בארצות הברית, בני הזוג קיימו ב-4 באוגוסט חגיגת חתונה אינטימית במלון היוקרה Beaverbrook שבמחוז סארי, סמוך לעיר הולדתו של הולנד, קינגסטון שעל התמזה. לפי הדיווחים, השכרת האחוזה היוקרתית הוערכה בכחצי מיליון פאונד. המלון משתרע על שטח רחב ידיים וכולל עשרות חדרים וסוויטות, לצד קוטג'ים פרטיים שבהם התארחו בני המשפחה והחברים הקרובים. על פי אחד המקורות, האירוע עוצב בהשראת הטבע וכלל אווירה אינטימית ואלגנטית. שלושת אחיו של הולנד ,סם, הארי ופאדי, השתתפו בחגיגה, לבושים בטוקסידו שחור עם פרחי בר קטנים בדש החליפה. למרות החגיגה, טקס החתונה עצמו לא התקיים באותו יום. לפי הדיווחים, טום וזנדאיה נישאו מוקדם יותר השנה בטקס פרטי, אך בחרו שלא לחשוף את התאריך או את המקום שבו החליפו נדרים. גם הפעם שמרו השניים על פרטיות מוחלטת, ורק בני המשפחה והחברים הקרובים ביותר נכחו באירוע.

כוכבי הסרט "ספיידרמן" ( צילום: שטארסטוק )

כך התחיל סיפור האהבה

סיפורם של השניים החל בשנת 2016, כשנבחרו לגלם את פיטר פארקר ו־MJ ב"ספיידרמן: השיבה הביתה". בהמשך כיכבו יחד בארבעת סרטי "ספיידרמן", ובמהלך שנות העבודה המשותפת התחברו, הפכו לחברים קרובים ובהמשך גם לזוג. לאורך השנים הם חזרו והדגישו שהם חברים טובים בלבד, למרות השמועות הבלתי פוסקות סביב מערכת היחסים ביניהם.

רק ביולי 2021 הפכה הזוגיות לרשמית מבחינת הציבור, לאחר שהשניים צולמו צמודים ברכב בלוס אנג'לס. זמן קצר לאחר מכן הולנד הקדיש לזנדאיה ברכה ליום הולדתה ברשתות החברתיות, שבה כינה אותה "My MJ" - רגע שהפך לאחד הסמלים הראשונים של הזוגיות הפומבית שלהם.

בתחילת 2025 החלו השמועות על אירוסים, לאחר שזנדאיה הופיעה לטקס גלובוס הזהב כשהיא עונדת טבעת יהלום גדולה. זמן קצר לאחר מכן אושר כי בני הזוג התארסו.

במהלך 2026 הופיעו עוד ועוד רמזים לכך שהשניים כבר נשואים. הסטייליסט של זנדאיה, לאו רואץ', רמז כי החתונה כבר התקיימה, ובהמשך נראתה השחקנית עונדת טבעת נישואים במספר אירועים.

האישור הרשמי הגיע ביוני, כאשר הולנד הפריך תמונות חתונה שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית ואמר שבני משפחתו ידעו שמדובר בזיוף משום ש"הם כולם היו בחתונה האמיתית". מאז הוא כבר החל להתייחס לזנדאיה בפומבי כאל "אשתי" במהלך ראיונות.

טום וזנדאיה בצילומי הסרט ( צילום: באדיבות פורום פילם וא.ד מטלון )

גם בחיים וגם על המסך

לצד חייהם האישיים, הולנד וזנדאיה ממשיכים לשתף פעולה גם בקריירה. בשנת 2026 הם מככבים יחד בסרטו של כריסטופר נולאן, "The Odyssey", ובמקביל חזרו לגלם את פיטר פארקר ו-MJ ב-"Spider-Man: Brand New Day" - כמעט עשור אחרי שהכירו לראשונה על סט הצילומים.

למרות ההתעניינות העצומה מצד המעריצים והתקשורת, בני הזוג ממשיכים להציב גבולות ברורים בכל הנוגע לחייהם האישיים. גם לאחר שאישרו את נישואיהם וחגגו עם בני המשפחה והחברים הקרובים, הם בוחרים לשמור את הרגעים המשמעותיים ביותר לעצמם - החלטה שמלווה את מערכת היחסים שלהם כמעט מהרגע הראשון.