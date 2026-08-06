הדתיות האלה על כל מה שלא אמרנו על נוער הגבעות

מה קורה אחרי שהמצלמות נכבות? את התשובה לשאלה הזאת אפשר למצוא בפרק החדש של הפודקאסט “הדתיות האלה”, שבו המנחות הדר בן חמו ואורטל ברזילי חוזרות אל הפאנל שעסק בנוער הגבעות והחוות – ומדברות על כל מה שלא נכנס לשידור.

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בפרק משוחחות השתיים על הסטיגמות שמלוות את נוער הגבעות, על תחושת השליחות שמובילה רבים מהם לבחור בחיי התיישבות, על הביקורת שהם חווים – לעיתים דווקא מתוך הציבור הדתי־לאומי – ועל השינויים שחלו במעמדן של החוות מאז 7 באוקטובר.

במהלך השיחה הן נזכרות גם באחד הסיפורים שנשמעו בפאנל, כאשר אלירז פיין שיתפה בזיכרון מילדותה בעותניאל: אמה נהגה לסדר את הבגדים בארון לפי שמות הילדים, וכשנשאלה מדוע, השיבה: “אני לא תמיד יודעת אם אחזור הביתה”. רגע קטן שהפך עבור השתיים לסמל של תחושת השליחות והמציאות הביטחונית שמלווה משפחות רבות באזור.

לצד הדיון הציבורי, הפרק כולל גם שיחה אישית וכנה על פחדים, דעות קדומות והמפגש עם מציאות מורכבת יותר מזו שמצטיירת בכותרות.

זהו פרק שממשיך את הדיון שהחל בפאנל, אבל מאפשר להעמיק בו מזווית אישית, רגועה ובלתי אמצעית – עם כל מה שנשאר מאחורי הקלעים.