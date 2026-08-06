מהפך ברומניה: אוסטריה וינה ניצחה 1:2 את בית”ר ירושלים

בית"ר יכולה לשמוח ( דני מרון/פלאש90 )

בית”ר ירושלים נקלעה הערב (חמישי) לפיגור 2:1 מול אוסטריה וינה, במסגרת המשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג. הצהובים פתחו היטב ועלו ראשונים על לוח התוצאות, אך האוסטרים כבשו משני צדי ההפסקה והשלימו מהפך.

המשחק, שמוגדר כמשחק הביתי של בית”ר אך נערך ברומניה, נפתח בצורה חיובית מבחינת הקבוצה הירושלמית. בדקה ה-18 נועם מוצ’ה מצא את הרשת והעלה את הצהובים ליתרון 0:1 חשוב. בית”ר הצליחה לשמור על היתרון לאורך רוב המחצית הראשונה, אך אוסטריה וינה חזרה למשחק ברגע האחרון לפני ההפסקה. ואסיליה מרקוביץ’ כבש בדקה ה-45 וקבע 1:1, תוצאה שנשמרה עד הירידה לחדרי ההלבשה.

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במחצית השנייה ביצעו האוסטרים מספר חילופים בניסיון להשלים את המהפך. סאליץ’ נכנס להתמודדות בדקה ה-63, וכעבור שש דקות בלבד הצליח לכבוש. השער בדקה ה-69 העניק לאוסטריה וינה יתרון 1:2 והעביר את הלחץ לבית”ר, שנדרשה לחפש את שער השוויון בדקות שנותרו.

אלמוג כהן הגיב בדקה ה-82, כאשר הכניס את תומר יוספי במקומו של דניאל ירקו. במקביל, המשחק הפך לאגרסיבי יותר, כששחקנים משתי הקבוצות ספגו כרטיסים צהובים במהלך המחצית השנייה.

בית”ר הגיעה לשלב הנוכחי לאחר שעברה את הסיבוב השני עם ניצחון 1:2 בסיכום שני המשחקים. כעת היא מנסה להשיג תוצאה שתשאיר אותה בעמדה טובה לקראת הגומלין מול אוסטריה וינה, שייערך בשבוע הבא, 13 באוגוסט, באוסטריה.

אם תעבור את האוסטרים, בית”ר תעפיל לפלייאוף הקונפרנס ליג. בשלב זה היא בפיגור של שער אחד, כשההכרעה הסופית על הכרטיס לשלב הבא תתקבל רק לאחר משחק הגומלין.