כבוד למגזר: תפקיד חדש לכתב הסרוג של ידיעות אחרונות

כבוד למגזר: הנהלת קבוצת "ידיעות אחרונות" ואתר ynet הודיעה הערב (חמישי) על מינויו הרשמי של העיתונאי הסרוג אלישע בן קימון ככתב הצבאי של הקבוצה. בן קימון נכנס לתפקיד לאחר ששימש בחצי השנה האחרונה כממלא מקום הכתב הצבאי, וכעת ממונה לתפקיד באופן קבוע.

בן קימון, הנחשב לאחד העיתונאים המוערכים בתחומו ולמומחה מוביל בזירת יהודה ושומרון, שימש במשך יותר מעשור ככתב ההתיישבות של "ידיעות אחרונות" ו-ynet. במהלך שנים אלו חתום בן קימון על עשרות חשיפות דרמטיות, ובהן מחדלי החקירה בפרשת מותו של אהוביה סנדק, פירוט תקציבי עתק שהעביר השר בצלאל סמוטריץ' להתיישבות, המאבק לחזרה לקבר יוסף, אישור היישובים בצפון השומרון, והשינויים המבניים במנהל האזרחי ובהסכם חברון.

בקבוצה אמרו כי "בן קימון מוכר כאיש שטח ועבודה קשה המעדיף את הפעילות בשטח על פני ישיבה באולפנים. במהלך השנים הפך לכתובת מרכזית גם עבור כתבים וגופי תקשורת בינלאומיים המגיעים לסקר את האזור. הוא מעביר הרצאות בעניין לגופי ביטחון בישראל".

אלישע בן קימון נולד בירושלים בשנת 1982 ברובע היהודי. בילדותו עברה משפחתו להתגורר באופקים שבדרום, ומאוחר יותר חזרה לירושלים, לשכונת רמות. הוא התחנך וגדל על ברכי הציונות הדתית, שומר שבת, ולמד במכינה הקדם-צבאית "עצמונה" בטרם פינויה מגוש קטיף. את שירותו הצבאי עשה כלוחם וחובש ביחידת העורב של חטיבת גבעתי בסדיר ובמילואים.

את דרכו בעולם התקשורת החל לאחר שירותו הצבאי ככתב בעיתון "ידיעות ירושלים", ולאחר כשנה עבר לסקר את אזור יהודה ושומרון עבור העיתון והאתר הארציים. בן קימון נשוי לשרית, אב לשלושה, ומתגורר כיום ביישוב אורנית.