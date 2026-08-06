עינב צנגאוקר ( תומר נאומברג/פלאש90 )

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הודיע היום (חמישי) לעינב צנגאוקר כי אינו מתכוון להשתמש בזכות השריונים העומדת לרשותו עבור אף מועמד, כך דיווחה מורן אזולאי.

ההודעה נמסרה לאחר שצנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, שקלה להתמודד בבחירות במפלגת הדמוקרטים. משמעות החלטתו של גולן היא שלא ייעשה שימוש בשריון כדי להבטיח לה מקום ברשימת המפלגה. ברקע הדברים עומדת סערה פנימית שהתעוררה בדמוקרטים בעקבות דיווחים שלפיהם גולן בחן אפשרות לנצל את סמכותו לשריין מועמדים במקומות השני והעשירי ברשימה, ולהציב את צנגאוקר באחד מהם. בכירים ומועמדים במפלגה הביעו התנגדות למהלך. על פי הדיווחים, חלקם טענו כי השריונים נועדו להביא למפלגה קהלים חדשים, בעוד שתומכיה של צנגאוקר ממילא מזוהים ברובם עם ציבור המצביעים של הדמוקרטים.

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בקרב המתנגדים עלה גם חשש כי הצבתה של צנגאוקר במקום משוריין תדחק לאחור מועמדים שנבחרו בפריימריז. בין השמות שהוזכרו כמי שעלולים להיפגע מהמהלך היו יאיא פינק ומשה רדמן.

חלק מהמועמדים העלו גם שאלות בנוגע לעמדותיה הפוליטיות של צנגאוקר, לאחר שהעידה בעבר כי היא מחזיקה בתפיסת עולם ימנית. במקביל, במפלגה עלו חששות כי שימוש בשריונים ישפיע על הייצוג הנשי ועל האיזון המגדרי ברשימה.

כעת הודיע גולן לצנגאוקר כי החליט שלא להשתמש בזכות השריונים עבור אף מועמד. בכך ירדה בשלב זה מהפרק האפשרות להבטיח לה מקום ברשימה באמצעות שריון.