יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על נרקיס

נרקיס ( טל עבודי )

1. הייתה ממפוני גוש קטיף

נרקיס נולדה באשקלון, אך בגיל חמש עברה עם משפחתה ליישוב נצר חזני שבגוש קטיף. היא גדלה שם במשך שנים רבות, עד שפונתה יחד עם אלפי התושבים במסגרת תוכנית ההתנתקות בשנת 2005. לא פעם סיפרה שהעקירה מהבית הייתה אירוע מטלטל שהותיר בה חותם עמוק וממשיך ללוות אותה גם ביצירה שלה. 2. התחילה לנגן רק בגיל 18 בניגוד לזמרים רבים שמתחילים ללמוד מוזיקה כבר בילדות, נרקיס גילתה את הגיטרה רק בגיל 18. משם החלה לכתוב ולהלחין, והיום היא חתומה על עשרות שירים שכתבה בעצמה. 3. גנזה אלבום שלם באנגלית עוד לפני שהתפרסמה בישראל, נרקיס חלמה על קריירה בינלאומית ואף הקליטה אלבום שלם באנגלית בשנת 2008. למרות ההשקעה הרבה, היא החליטה בסופו של דבר שלא להוציא אותו, והאלבום נותר במגירה.

"חשף את נרקיס לקהלים שטרם הכירו אותה" ( תום עמוס )

4. החזרה בתשובה שינתה את מסלול חייה

לאחר שטיילה בברזיל ובהודו, עברה תהליך של חזרה בתשובה. בעקבותיו עזבה את החיים שניהלה בתל אביב, עברה להתגורר בצפת והחלה לבנות את חייה מחדש - גם מבחינה אישית וגם מבחינה מוזיקלית.

5. הייתה תקופה שבה הפסיקה לשמוע מוזיקה

אחרי החזרה בתשובה הרחיקה את עצמה מהמוזיקה לחלוטין. במשך תקופה היא אפילו לא האזינה לשירים, ורק לאחר מכן מצאה דרך חדשה לשלב בין האמונה לבין היצירה שלה.

6. זכתה בפרס אקו"ם

השיר "הולכת איתך", שיצא בשנת 2021, סימן עבורה פרק חדש בקריירה. השיר זכה בתואר שיר השנה בטקס פרסי אקו"ם והפך לאחד הלהיטים הגדולים והמזוהים ביותר איתה.

7. השתתפה ב"רוקדים עם כוכבים" - אבל רקדה עם אישה

כשנרקיס הצטרפה ל"רוקדים עם כוכבים" בשנת 2023, היא עשתה משהו שאף מתמודד לפניה לא עשה. בגלל שהיא מקפידה על שמירת נגיעה, היא רקדה לאורך כל העונה עם רקדנית מקצועית ולא עם רקדן. המהלך זכה להערכה רבה מצד הקהל, שהחמיא לה על כך שלא ויתרה על העקרונות שלה.

גנבה את ההצגה. נרקיס. ( אייל חאג'בי )

8. מופיעה גם בפני קהל מעורב

למרות היותה דתייה, נרקיס מופיעה בפני נשים וגברים יחד. היא סיפרה כי קיבלה היתר הלכתי לכך, ומאמינה שהמוזיקה שלה נועדה לגעת בכל אדם, ללא קשר למגדר.

9. היא אמא לשני בנים

נרקיס היא גרושה ואם לשני בנים. לא פעם סיפרה על האתגר שבשילוב בין האימהות לקריירה המוזיקלית, ועל המקום המרכזי שהמשפחה תופסת בחייה.

10. לאחרונה חשפה זוגיות חדשה

אחרי תקופה ארוכה שבה שמרה על פרטיות, נרקיס חשפה לאחרונה לראשונה את בן זוגה, איש העסקים תמיר נחום. השניים ניהלו את הקשר הרחק מאור הזרקורים במשך חודשים, ורק לאחרונה החליטו לצאת יחד לאור.