טלטלה במוסד: שני בכירים הודחו בעקבות הכישלון באיראן

רומן גופמן ( צילום: דובר צה"ל )

ראש המוסד רומן גופמן החליט להדיח מתפקידם שני בכירים בארגון בעקבות כישלון התכנית המבצעית להפלת המשטר האיראני, כך חשף הערב (חמישי) ירון אברהם במהדורה.

שני הבכירים הם ראש מנהלת המודיעין במוסד, שנכנסה לתפקידה רק בחודש דצמבר האחרון, וראש אגף איראן בארגון. לפי הדיווח, השניים היו קשורים ישירות לגיבוש התכנית המבצעית להפלת משטר האייתולות. התכנית נועדה להביא להפלת השלטון האיראני באמצעות שיתוף פעולה עם קבוצות המיעוטים במדינה, שבסופו יוצבו מנהיגים איראנים אחרים. אלא שהמהלך לא הושלם כפי שתוכנן. בדיווח נאמר כי "התכנית הזאת במקרה הרע נכשלה כישלון חרוץ, ובמקרה הטוב בכלל לא יצאה אל הפועל". כעת מתברר כי מבחינת ראש המוסד ישנם גם גורמים שנושאים באחריות לתוצאה.

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לפי החשיפה, שני הבכירים היו בין אלו שהגו את התכנית, עמלו על גיבושה והפכו אותה למסמך כתוב ולאופרציה מבצעית שלמה. עוד דווח כי התכנית הוצגה גם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אך לא יושמה בשטח.

מנגד, גורמים ביטחוניים אמרו כי בין גופמן לבין שני הבכירים לא הייתה כימיה כבר מתחילת עבודתם המשותפת. לדבריהם, כהונתם של השניים מסתיימת בהסכמה.

עם זאת, לפי הדיווח, עיתוי סיום התפקיד והעובדה שמדובר בשני בעלי התפקידים שהיו מעורבים ישירות בתכנית אינם מקריים. על פי הפרסום, גופמן סבור כי השניים צריכים לשלם את מחיר כישלונה של התכנית.

בדיווח הודגש כי תרומתם של שני הבכירים לביטחון המדינה לאורך שנות פעילותם במוסד משמעותית ביותר. למרות זאת, הם צפויים לסיים את דרכם בארגון בעקבות החלטתו של ראש המוסד.