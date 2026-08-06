מח"ט גבעתי מבהיר: "לא היה פגיעה בכבודם של אף אחד"

מח"ט גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמכה, התראיין הערב (חמישי) לפודקאסט של צה"ל והתייחס למרד של גדוד צבר בשדה תימן. בדבריו הסביר את המניע מאחורי החלטת המג"ד שהובילה לנטישת החיילים, והבהיר כי לא הייתה פגיעה במשפחות השכולות.

"כשיש מקרים כאלה, של התעללות בצעירים, תמיד אומרים 'איפה המפקדים היו? מה זה צריך להיות?' וכאן, המפקד היה נוכח, וראה שלטים שמסמנים את הפז"ם יותר מכל דבר אחר" אמר שמכה. "חשוב לומר - לא היו שם סמלים של חללים. אני דיברתי עם המשפחות השכולות ואני בקשר טוב איתן. לא היה פגיעה בכבודם של אף אחד".

לדבריו, "נולדו המון תופעות של פז"ם והצקות לצעירים, אנחנו לא ניתן לזה מקום. המג"ד מצא שלטים ושילוט שאיתם עושים טקסים של פז"ם לצעירים. זה לא מקרה חדש, ואנחנו עובדים תמיד על למגר אותו - בעבר בחטיבה היו חיילים שיצאו על נפשי מחשש שחייל ותיק יבוא בלילה ויתעלל בהם".