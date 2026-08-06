התבלבלתם בין כל בני משפחת בנאי? בואו נעשה סדר

משפחת בנאי ( משה שי/ פלאש90 )

כולם מכירים לפחות אחד מבני משפחת בנאי - אביתר, אהוד, אורנה, יובל, גברי, מאיר או אמיר. אבל לא מעט אנשים שואלים את עצמם: האם כולם באמת בני משפחה? ואם כן, איך בדיוק הם קשורים זה לזה?

אז כן - כמעט כל השמות הגדולים שאתם מכירים מגיעים מאותה שושלת משפחתית, שנחשבת לאחת המשפחות המשפיעות והמצליחות בתרבות הישראלית. הנה הסיפור המלא. צפו בסרטון ההסבר על משפחת בנאי

הכל התחיל בחנות ירקות בירושלים

כדי להבין את הקשר המשפחתי צריך לחזור יותר ממאה שנה אחורה, אל רחוב האגס 1 בשוק מחנה יהודה בירושלים. שם ניהל מאיר אליהו בנאי חנות ירקות קטנה - הרבה לפני שמישהו במשפחה בכלל חלם על במות, תיאטראות ואולפני הקלטות.

למאיר נולדו שמונה ילדים, ומתוכם חמישה הפכו לדמויות מוכרות במיוחד: יעקב, יוסי, חיים, גברי ויצחק בנאי. מהם יצאה אחת השושלות האמנותיות הגדולות שידעה ישראל.

העץ של משפחת בנאי ( צילום: flash90 )

יעקב בנאי והבן שהפך לאחד היוצרים הגדולים בישראל

יעקב בנאי היה שחקן מוכר והופיע בסרטים רבים. רבים זוכרים אותו במיוחד מתפקיד הרב בסרט "חגיגה בסנוקר".

בנו הוא הזמר והיוצר אהוד בנאי, מהאמנים הבולטים בישראל, שחתום על שורה ארוכה של שירים שהפכו לקלאסיקות.

אהוד בנאי (צילום אורית פניני) ( אהוד בנאי (צילום אורית פניני) )

מיוסי בנאי ועד אלישע בנאי

יוסי בנאי היה מהשמות הגדולים ביותר בתרבות הישראלית - שחקן, זמר, מגיש וחתן פרס ישראל.

בנו הוא יובל בנאי, סולן להקת "משינה", שנחשבת לאחת מלהקות הרוק המצליחות בישראל.

הדור השלישי כבר כולל את אלישע בנאי - שחקן, זמר וסולן להקת "אלישע בנאי וארבעת השודדים", שממשיך את המסורת המשפחתית.

משינה - עם הסולן יובל בנאי. ( צילום: עמליה זילברשץ בנאי )

חיים בנאי

חיים בנאי היה שחקן ומספר סיפורים, וגם הוא היה חלק בלתי נפרד מהמשפחה שהעמידה דורות של אנשי במה ותרבות.

גברי בנאי והדור הבא

גברי בנאי, חבר שלישיית "הגשש החיוור", הוא אחד הקומיקאים והשחקנים האהובים בישראל.

גם ילדיו המשיכו בעולם הבידור: בועז בנאי הוא זמר ויוצר, ואורי בנאי הוא שחקן וזמר, המוכר בין היתר בזכות השיר "פרפרים" ובשנים האחרונות גם מהופעותיו בטלוויזיה.

אורי בנאי ( צילום: לבנה חכים בע"מ (ייצוג וניהול אישי אורי בנאי) )

הענף של יצחק בנאי

בניגוד לאחיו, יצחק בנאי בחר במסלול שונה לחלוטין והיה שופט מחוזי בבאר שבע.

אבל הדור הבא החזיר את המשפחה לבמה. ילדיו הם מהשמות המוכרים ביותר בישראל: מאיר בנאי, מהיוצרים האהובים והמשפיעים במוזיקה הישראלית, שנפטר בשנת 2017 בגיל 55 לאחר מאבק במחלת הסרטן; אביתר בנאי, מהזמרים והיוצרים המצליחים בישראל, ואורנה בנאי, מהשחקניות והקומיקאיות הבולטות בארץ.

גם הדור הבא כבר כאן: בנו של מאיר הוא הזמר נועם בנאי, ובנה של אורנה הוא השחקן אמיר בנאי, שממשיך גם הוא את השושלת המשפחתית.

אורנה ואביתר בנאי ( צילום: Photo by Moshe Shai/FLASH90 )

משפחה אחת, אינספור אמנים

כשמסתכלים על עץ המשפחה, קל להבין למה שם המשפחה "בנאי" חוזר שוב ושוב בעולם התרבות. במשך יותר ממאה שנה, דור אחר דור, המשפחה הזו ממשיכה להצמיח שחקנים, זמרים, מוזיקאים ויוצרים שהשפיעו על התרבות הישראלית - והפכה לשם נרדף ליצירה, מוזיקה ובמה.