ישדרג כל שולחן שבת: אורז חגיגי עם פירות יבשים ושקדים

מחפשים תוספת חגיגית שתשתלב עם כל מנה עיקרית? האורז הזה משלב פירות יבשים, שקדים קלויים ונגיעת תבלינים עדינה, והוא יוצא צבעוני, ריחני ומרשים במיוחד. מתכון פשוט להכנה שמוסיף חגיגיות לכל שולחן שבת.
מצרכים
- 2 כוסות אורז יסמין או בסמטי
- 3 כפות שמן זית בצל גדול קצוץ
- 3 כוסות מים רותחים
- 1/2 כפית כורכום
- 1/2 כפית קינמון (לא חובה)
- מלח ופלפל לפי הטעם
- 1/3 כוס שקדים פרוסים
- 1/3 כוס צימוקים
- 1/3 כוס חמוציות מיובשות
- 6-7 משמשים מיובשים חתוכים לקוביות
- חופן פטרוזיליה קצוצה להגשה
אופן ההכנה
- מחממים שמן בסיר ומטגנים את הבצל עד להזהבה.
- מוסיפים את האורז ומערבבים כדקה, עד שכל הגרגירים מצופים בשמן.
- מוסיפים את הכורכום, הקינמון, המלח והפלפל, ולאחר מכן יוצקים את המים הרותחים. מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש, מכסים ומבשלים כ-18 דקות.
- במקביל קולים במחבת יבשה את השקדים במשך 2-3 דקות.
- כשהאורז מוכן, מוסיפים את הצימוקים, החמוציות, המשמשים והשקדים, מערבבים בעדינות ומכסים לעוד 5 דקות.
בתיאבון!