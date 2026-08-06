הפריימריז בליכוד: מכה קשה נוספת להדר מוכתר

פעילת הימין וכוכבת הרשת הדר מוכתר הגישה בשבוע שעבר את מועמדותה לפריימריז של תנועת "הליכוד", בתקווה להשתלב ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. כדי שתוכל להתמודד בפועל, מוכתר זקוקה לקיצור פז"ם מיוחד מראש הממשלה בנימין נתניהו – אישור שלפי הדיווחים האחרונים נראה כעת כמי שלא יוענק לה. למרות זאת, היא מבהירה כי אינה מאבדת תקווה.

בפוסט שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה שיתפה מוכתר: "כולם משגעים אותי לגבי הקיצור פז"ם שאני אוכל לקבל מראש הממשלה כדי שאני אוכל להתמודד בליכוד, אז באתי לעשות סדר. קודם כל אני רוצה להגיד שאני סומכת על ראש הממשלה ואני בטוחה שהוא יקצר לי את הפז"ם, כי הוא יודע שאני יודעת להביא הצבעה ראשונה לקלפי – חבר'ה צעירים שמגיעים פעם ראשונה לקלפיות".

"יודעת לדבר את השפה של הצעירים"

מוכתר הוסיפה והסבירה על יכולת הגיוס שלה בקרב דור ההמשך: "אני יודעת לשנע אותם, אני מדברת את השפה שלהם, והם ראו אותי עובדת למעלה משנה קשה למען הימין ולמען הליכוד".

לדבריה, היא כבר נערכת ליום שאחרי ההתמודדות: "אני כבר מחכה לרגע שאני אוכל להפשיל שרוולים יום אחרי הפריימריז, ולהתחיל לעבוד בקמפיין של הליכוד. להתחיל להביא מצביעים חדשים לקלפיות, צריך להגדיל את הגוש. אוהבים את ראש הממשלה, סומכת עליו בעיניים עצומות".

כאמור, כמתפקדת חדשה במפלגה, מוכתר חייבת לקבל את קיצור הפז"ם מראש התנועה נתניהו כדי ששמה יופיע בפתקי ההצבעה. בעוד שבעבר דווח כי נתניהו נוטה לאשר את התמודדותה, כעת מדווחים בליכוד כי התקבלה החלטה שלא לקצר את הפז"ם עבורה.

גם במידה ויושג האישור המיוחל, מוכתר צפויה להתמודד על משבצת "האישה החדשה". אולם, סיכוייה להיכנס לכנסת קלושים ממילא: ועידת החוקה של הליכוד שיבצה את המשבצת המדוברת במקום ה-48 בלבד ברשימה – מיקום שאינו ריאלי לפי כל הסקרים.