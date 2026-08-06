ריקול לביסקוויט 'פתיבר': "לא לצרוך את המוצר"

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חברת 'ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ' מפרסמת הודעה לציבור וקוראת להחזרת מוצרי ביסקוויטים 'פתי בר' במשקלים של 1 ק"ג ו-500 גרם.

הקריאה להחזרה מגיעה בעקבות תלונת אזרח, שבעקבותיה דגם היבואן את המוצר. בדיקה מעבדתית גילתה נוכחות של אלרגן מסוג שומשום, אשר איננו מסומן במידע על האלרגנים המופיע בתווית המוצרים. פרטי המוצרים שנקראו להחזרה מוצר 1: ביסקוויטים פתי בר (1 ק"ג). מותג: ויליפוד. ברקוד: 7290117260180. תאריך תפוגה: 30.7.2027. קוד ייצור (LOT): BDZ-3125 30:1.

מוצר 2: ביסקוויטים פתי בר (500 גרם).

מותג: ויליפוד.

ברקוד: 7290108508888.

תאריך תפוגה: 30.7.2027.

קוד ייצור (LOT): BDZ-3125 30:1

שם היצרן: האזאל ביסקווי גידה סאן איי.אס אואסבי 5 קאד 33. מרקז-קאראמאן, טורקיה.

שם היבואן: ג.ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ.

צרכנים בעלי אלרגיה לשומשום (וכן לאלרגנים הנוספים המופיעים בתווית המוצר) מתבקשים שלא לצרוך את המוצרים.

מטעם החברה נמסר כי בתיאום מלא עם שירות המזון במחוז מרכז של משרד הבריאות, יבואן המוצר פועל לאיסופו מדרכי השיווק.