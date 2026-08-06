תאונה בבקעת הירדן: ארבעה פצועים קשה

לוחמי האש מכבים את הרכב השרוף ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

חמישה בני אדם נפצעו היום (חמישי) בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 508 בבקעת הירדן. ארבעה מהפצועים מוגדרים במצב קשה ופצוע נוסף במצב בינוני.

לפי מד”א, התאונה התרחשה סמוך לחמרה. חובשים ופרמדיקים העניקו לפצועים טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן פינו אותם באמצעות שני מסוקים לבתי החולים. שתי פצועות כבנות 17, שמצבן מוגדר קשה, פונו באמצעות מסוק מד”א, הצלה אייר, לבית החולים הדסה עין כרם. שלושה פצועים נוספים פונו במסוק בשיתוף כוח רפואה של צה”ל לבית החולים בלינסון: גבר כבן 25 ונערה כבת 15 במצב קשה, וגבר כבן 30 במצב בינוני. במקביל לפעילות הרפואית, לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון פעלו בזירת התאונה, שלפי כבאות והצלה נמצאת סמוך למושב מכורה. אחד מכלי הרכב התהפך על גגו ונהגת הרכב נלכדה בתוכו, בעוד רכב נוסף עף לצידי הכביש ועלה באש.

הרכב שנשרף ( צילום: כבאות והצלה ארצי )

לוחמי האש פעלו בשני מוקדים במקביל: צוות אחד חילץ את הנהגת מהרכב ההפוך תוך מתן מענה רפואי, וצוות נוסף כיבה את הרכב הבוער ומנע את התפשטות האש לעבר השטח הפתוח הסמוך.

רשף תומר בכר, מפקד המשמרת, מסר: “מדובר בזירה מורכבת, בה שלושה כלי רכב היה מעורבים בתאונת הדרכים”.

עוד תיאר כי כתוצאה מהתאונה אחד מכלי הרכב התהפך, הנהגת נלכדה בתוכו ורכב נוסף עלה באש. בתום הפעילות הצליחו לוחמי האש להשלים את החילוץ ולכבות את השריפה.

בסך הכול פונו מזירת התאונה חמישה פצועים, ארבעה מהם במצב קשה ואחד במצב בינוני.