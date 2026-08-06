ארדן השיק את מפלגתו החדשה ותוקף את הליכוד: "כבר לא ביתי"

גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ( ללא )

עכשיו זה רשמי: שגריר ישראל באו"ם והשר לשעבר גלעד ארדן הודיע הערב (חמישי) על הקמת מפלגת הימין החדשה בראשותו, יחד עם הח"כ לשעבר יולי אדלשטיין. בדבריו ארדן תקף בחריפות את הליכוד, ואמר כי הוא "כבר לא יכול לקרוא לו בית".

"זה אחד הימים הקשים בחיי, אך גם אחד החשובים בחיי" אמר ארדן. "הערב אני נפרד מהבית הפוליטי בו צמחתי יותר מ-30 שנה. לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו בית יותר. נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב". ארדן התחייב כי המפלגה לא תצטרף לאף ממשלה צרה. "כל חיי הייתי איש ימין. מעולם לא זגזגתי. אני מאמין בארץ ישראל. אני מאמין בהתיישבות, אני מאמין במשילות. ואני מתנגד נחרצות להקמת מדינה פלסטינית. אבל אני גם מאמין שהגיע הזמן להחזיר לימין את מה שאבד לו בשנים האחרונות. את האחריות, את ההדר הבית"רי ואת הכבוד ההדדי" טען. "אני מתנגד בתוקף לתפיסות השמאל. אבל מעולם לא שנאתי את מי שחושב אחרת ממני. מעולם לא דיברתי על מוצאו, על משפחתו או על אורח חייו. כי היריב הפוליטי איננו האויב. האויבים שלנו נמצאים בטהרן, בעזה, ובלבנון".

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בנוסף, הצהיר ארדן כי המפלגה פונה לאנשי ימין שהצביעו לקואליציה ולא רוצים השתמטות ואנשי ימין באופוזיציה, שלא רוצים ממשלת שמאל,. בין היתר התחייב כי המפלגה תחוקק את חוק יסוד: השירות, שיחייב את כלל אזרחי המדינה בשירות צבאי או שירות לאומי.

"החוק יקבע עיקרון פשוט: במדינת ישראל לכל אזרח יש זכויות וגם חובות. כל אזרח ישרת בשירות צבאי או בשירות לאומי" הסביר. "לא ייתכן שצעיר מאום אל פאחם יוכל להתחיל ללמוד באקדמיה בגיל 18, בזמן שצעיר מאופקים יוכל לעשות זאת רק לאחר שלוש שנות שירות בצה"ל. לא ייתכן שצעיר שומר תורה ומצוות מבני ברק לא ייכנס מתחת לאלונקה, בזמן שצעיר שומר תורה ומצוות מעופרה יסכן את חייו בלבנון".

גלעד ארדן בהשקת מפלגתו ( צילום: עוז שכטר )

"במשך שנים ניסו לשכנע אתכם שאתם חייבים לבחור. שאם אתם רוצים ממשלה לאומית, אתם צריכים לוותר על השותפות בנטל. שאם אתם רוצים התיישבות, אתם צריכים לוותר על שירות לכולם" סיכם. "ואני אומר לכם הערב: זו בחירה כוזבת, זה לא ימין או גיוס ושותפות בנטל - ימין אמיתי הוא גיוס ושותפות בנטל. זה לא התיישבות או שירות לכולם. זה התיישבות וגם שירות לכולם. מי שאומר לכם שצריך לבחור בין הערכים האלה — שבוי בפוליטיקה של אתמול. מי שתקוע בפוליטיקה של שני הגושים, קורע את המדינה. מי שרוצה פתרון לאתגרים העצומים שבפני ישראל, אנחנו הבית שלו".