יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הראל סקעת

הראל סקעת ( אור דנון. )

כולם מכירים את הראל סקעת כאחד הזמרים המצליחים בישראל, אבל הדרך שלו לצמרת הייתה מלאה ברגעים מפתיעים. לרגל יום הולדתו ה-44, אספנו 10 עובדות מעניינות על הזמר והשחקן - מהפריצה ב"כוכב נולד", דרך ההישגים באירוויזיון ועד התחנות האישיות שעיצבו את הקריירה שלו.

1. "כוכב נולד" הפכה אותו לכוכב עד 2004 הראל סקעת היה זמר מוכשר שרק מעטים הכירו. ההשתתפות ב"כוכב נולד 2" שינתה את הכול. למרות שסיים במקום השני אחרי הראל מויאל, הוא יצא מהתוכנית כאחד הכוכבים הגדולים של אותה תקופה - והפך לשם שכל המדינה הכירה. 2. הקריירה שלו התחילה הרבה לפני הטלוויזיה עוד כשהיה בן שש בלבד, סקעת כבר עמד על במה וזכה בפסטיבל שירי הילדים בכפר סבא. כבר אז היה ברור שיש לו כישרון יוצא דופן, הרבה לפני הפריצה הגדולה. 3. האלבום הראשון הפך אותו לזמר השנה כשיצא אלבום הבכורה שלו ב-2006, נדמה היה שכל שיר הפך ללהיט. "ואת", "כמה עוד אפשר" ו"אם הוא ילך" הובילו אותו לזכייה בתואר זמר השנה ובשלל פרסים נוספים.

הראל סקעת ( (צילום: אור דנון) )

4. הוא כמעט פספס את האירוויזיון

סכסוך משפטי מתוקשר עם חברת התקליטים "הד ארצי" אילץ אותו לוותר על האפשרות לייצג את ישראל באירוויזיון 2009. רק אחרי שהמחלוקת הסתיימה, הוא הצליח לחזור למסלול.

5. עמד על הבמה הגדולה באירופה

ב-2010 החלום התגשם. סקעת ייצג את ישראל עם "מילים", והצליח לגרוף שלושה פרסים בינלאומיים יוקרתיים - הישג נדיר מאוד עבור נציג ישראלי.

6. לא נשאר רק בעולם המוזיקה

בין אלבום לאלבום מצא את עצמו גם על במות התיאטרון, עם תפקידים ראשיים במחזות זמר מצליחים כמו "פיטר פן", "אלאדין", "עלובי החיים" ו"כמעט נורמלי".

7. מהמתמודד הפך לשופט

עשור אחרי שכבש את "כוכב נולד", סקעת כבר ישב בכיסא השופט ב"הכוכב הבא לאירוויזיון" והפך לאחד האנשים שחיפשו את הכוכב הבא של ישראל.

הראל סקעת צילום סלי בן אריה ( (צילום: סלי בן אריה) )

8. הפסטיגל הפך לבית שני

לאורך השנים חזר שוב ושוב לבמת הפסטיגל - תחילה ככוכב צעיר אחרי הפריצה, ובהמשך גם במופעי האיחוד והחגיגות של המופע הגדול בישראל.

9. בחר לחשוף את הסיפור האישי שלו

בשנת 2010 יצא מהארון בסרט תיעודי ששודר בטלוויזיה. מאז הפך לאחת הדמויות הבולטות שמדברות בפתיחות על החיים האישיים שלהן ועל הדרך שעברו.

10. היום הוא משלב בין הקריירה למשפחה

לצד ההופעות והיצירה, סקעת הוא גם אבא לשני ילדים, ומרבה לשתף עד כמה ההורות הפכה לחלק משמעותי בחייו.