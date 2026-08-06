עם 1,578 כוחות סוס: הכירו את 'סוס המלחמה' של בוגאטי

ה-Destrier ( צילום: יצרן )

בוגאטי ממשיכה להוכיח שגם אחרי עשרות דגמים נדירים ויקרים במיוחד, היא עדיין מסוגלת לייצר מכונית שתגרום לעולם הרכב לעצור ולהביט. היצרנית הצרפתית חשפה את ה-Destrier, מכונית-על חד-פעמית שנבנתה במסגרת חטיבת Solitaire של החברה ומבוססת על ה-Bolide, מכונית המסלול הקיצונית של בוגאטי.

השם Destrier מתייחס לסוג של סוס מלחמה חזק ששימש אבירים בימי הביניים. הבחירה אינה מקרית: המכונית משלבת מראה שרירי ומאיים עם רמת גימור מפוארת, בדומה לסוס שנדרש לשאת אביר משוריין אל שדה הקרב. זהו הפרויקט השלישי של חטיבת Solitaire, אחרי ה-Brouillard וה-F.K.P. Hommage.

ה-Destrier ( צילום: יצרן )

מכונית מסלול שהחליפה חליפת מרוצים בחליפה מחויטת הדסטרייה משתמשת בשלדת המונוקוק מסיבי הפחמן של ה-Bolide, אך מוותרת על חלק גדול מהמראה האגרסיבי והפונקציונלי שלה. פתחי האוויר העצומים, הכנף האחורית הענקית ופנסי ה-X הקיצוניים הוחלפו בקווים חלקים, מעוגלים ומעודנים יותר. למרות זאת, המכונית עדיין נראית נמוכה, רחבה ומאיימת, כאשר גובה הגג שלה נמוך מ-40 אינץ', קצת יותר ממטר אחד. קו ה-C המזוהה עם בוגאטי בולט במיוחד ומודגש במסגרת כרום הנמשכת עד לחזית המכונית. בחלק הקדמי נמצאת שבכת הפרסה המוכרת של המותג, הפעם רחבה יותר מזו של ה-Bolide ומוקפת במסגרת כרום נוספת. פס מתכתי עובר ממרכז מכסה המנוע, ממשיך מעל הגג ומעניק למכונית מראה סימטרי ומפוסל. הפנסים הקדמיים החדשים קיבלו צורה אליפטית ובתוכם שורות תאורה אופקיות. במקום סדרת הפתחים דמויי הזימים שמאחורי הגלגלים הקדמיים ב-Bolide, הדסטרייה מסתפקת בסנפיר אווירודינמי יחיד. חישוקי המסלול בקוטר 18 אינץ' הוחלפו בחישוקי 20 אינץ' מלפנים ו-21 אינץ' מאחור. בחלק האחורי הוסרה הכנף העצומה של ה-Bolide, ובמקומה שולבה כנף נמוכה המשתלבת בתוך בתי הגלגלים האחוריים ומכילה תאורת בלימה אנכית. הפנסים האחוריים הפכו לשני פסי תאורה דקים, בעוד שבתחתית נותר מפזר אוויר גדול וארבעה צינורות פליטה מרכזיים.

ה-Destrier ( צילום: יצרן )

השראה משריון של אבירים

תא הנוסעים שומר על המבנה הבסיסי של ה-Bolide, אך החומרים והאווירה שונים לחלוטין. המושבים והקונסולה המרכזית עטופים בעור חום, כאשר הקונסולה זוכה גם לעיטורים דקים. לוח המחוונים, הדלתות ואזורי הכתפיים במושבים מכוסים באריג סרוג בתלת-ממד, שלדברי בוגאטי שואב השראה מבגדי ספורט מקצועיים.

בתוך האריג שולבו חוטי נחושת היוצרים דוגמה מעגלית ומנצנצים כאשר האור פוגע בהם. ידיות הדלתות, פתחי האוורור, ההגה וספי הדלתות קיבלו גימור מתכתי מחוספס שנראה כאילו הוכה שוב ושוב בפטיש, מחווה ברורה לשריון המתכת של אבירי ימי הביניים.

במקום להעמיס על תא הנוסעים מסכי מגע, הפונקציות המרכזיות מופעלות באמצעות לוח כפתורים השוכן בתוך מסגרת מתכת מוברשת. המסגרת עצמה מותקנת על בסיס מסיבי פחמן שממשיך כלפי מעלה אל לוח המחוונים.

ה-Destrier ( צילום: יצרן )

ה-Destrier ( צילום: יצרן )

מנוע W16 עם 1,578 כוחות סוס

מתחת למרכב האלגנטי מסתתרת אותה מערכת הנעה של ה-Bolide: מנוע W16 בנפח 8.0 ליטרים, המצויד בארבעה מגדשי טורבו ומפיק 1,578 כוחות סוס. הכוח מועבר לכל ארבעת הגלגלים באמצעות תיבת הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים בעלת שבעה יחסי העברה.

בוגאטי לא פרסמה נתוני תאוצה, מהירות מרבית או משקל עבור הדסטרייה. גם זהות הלקוח שהזמין את המכונית והמחיר ששילם נשמרים בשלב זה בסוד. לשם השוואה, ה-Bolide יוצרה ב-40 יחידות בלבד, כאשר מחיר כל אחת עמד על כ-4.8 מיליון דולר. מאחר שהדסטרייה היא מכונית יחידה שנבנתה לפי הזמנה, ההערכה היא שמחירה גבוה בכמה מיליוני דולרים נוספים.

הופעת הבכורה הפומבית של בוגאטי דסטרייה צפויה להתקיים ב-16 באוגוסט 2026, במסגרת תחרות האלגנטיות של פבל ביץ' בשבוע הרכב של מונטריי. שם היא צפויה לעמוד לצד כמה ממכוניות האספנות הנדירות והיקרות בעולם, ולהציג את הפרשנות של בוגאטי למכונית מסלול שהפכה ליצירת אמנות על גלגלים.