אירוע קשה באשקלון: נקבע מותה של התינוקת שטבעה בבריכה

תינוקת כבת שנה וחצי טבעה היום (חמישי) בבריכה בבית פרטי באשקלון, ומצבה מוגדר אנוש. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים ברזילי תוך כדי פעולות החייאה.

הדיווח על האירוע התקבל בשעה 17:05 במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לבית העניקו לתינוקת טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים.

מגורמים במקום נמסר כי על פי החשד הראשוני, התינוקת נפלה לתוך הבריכה ושהתה מתחת למים במשך כמה דקות. נסיבות האירוע נבדקות.