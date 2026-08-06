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אירוע קשה באשקלון: נקבע מותה של התינוקת שטבעה בבריכה

צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה בתינוקת כבת שנה וחצי ופינו אותה לבית החולים ברזילי כשמצבה מוגדר אנוש. בבית החולים ברזילאי נקבע מותה

06.08.26
1 תגובות
בריכה פרטית ( ai)

תינוקת כבת שנה וחצי טבעה היום (חמישי) בבריכה בבית פרטי באשקלון, ומצבה מוגדר אנוש. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים ברזילי תוך כדי פעולות החייאה.

הדיווח על האירוע התקבל בשעה 17:05 במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לבית העניקו לתינוקת טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים.

מגורמים במקום נמסר כי על פי החשד הראשוני, התינוקת נפלה לתוך הבריכה ושהתה מתחת למים במשך כמה דקות. נסיבות האירוע נבדקות.

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פרמדיק מד"א מוטי שוב, חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א רואי לסרי וחובש מד"א גבריאל קוצ'רנקו סיפרו כי כשהגיעו לבית, התינוקת הובאה אליהם כשהיא מחוסרת הכרה.

"כשהגענו לבית הביאו אלינו תינוקת כבת שנה וחצי כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה", סיפרו אנשי הצוות.

לדבריהם, הם החלו מיד לבצע פעולות החייאה מתקדמות, שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות. לאחר מכן המשיכו בפעולות ההחייאה גם במהלך פינוי התינוקת לבית החולים ברזילי.

"תוך המשך פעולות ההחייאה פינינו אותה לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש ואנחנו נלחמים על חייה", הוסיפו אנשי מד"א.

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יפית
לפני 19 שעות

עצוב מאוד לאבד תינוקת בנסיבות כאלה. אין מילים .הלב נקרע על ההורים. משתתפת בצערם הגדול.
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