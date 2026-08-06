"הוא בא לי רע": כוכבת הרשת באמירה חריגה על בעלה

כוכבת הרשת ויוצרת התוכן ספיר מיכאלי שיתפה את עוקביה ברגע אישי ומטלטל, כשחשפה כיצד הדאגה למצבה הרפואי של בתה משפיעה גם על מערכת היחסים עם בעלה אור.

בסטורי שפרסמה כתבה: "שהשם יעזור לי, אני מרגישה שאני לא מסוגלת יותר. אני לא יכולה, הוא בא לי רע". בהמשך חשפה כי השניים נמצאים בחילוקי דעות סביב מצבה של בתם.

"הוא חושב שהוא יודע הכי טוב"

מיכאלי סיפרה כי בעלה משוכנע שמדובר ברפלוקס בלבד, אך היא מרגישה אחרת. "הוא חושב שהוא יודע הכי טוב מה נכון לילדה והוא לא. הוא טוען שאני לא יודעת להתמודד ושאין לה כלום חוץ מהרפלוקס. אבל אני מרגישה שמשהו לא תקין עם הבת שלי", כתבה.

לדבריה, התחושות שלה לא נותנות לה מנוח, ולכן היא החליטה שלא להסתפק בכך. "אני רוצה לקחת אותה למיון. אני אקח אותה לחוות דעת של רופא עכשיו", הוסיפה.

"אין זוגיות, רק עצבים ולחץ"

לצד הדאגה הגדולה לבתה, מיכאלי לא הסתירה גם את המחיר שהמצב גובה מהזוגיות שלה. את הדברים סיימה במשפט כואב: "איך אפשר ככה בחיי? אין זוגיות, רק עצבים ולחץ".